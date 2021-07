Mutácia koronavírusu odolná voči očkovaniu? Vynárajú sa stále nové otázniky

Podobne, ako pozitívne očakávania od očkovania pomohli zrýchliť rast finančných, môžu obavy z ďalších mutácií a nižšej účinnosti očkovacích látok viesť k ich poklesu.

Začiatkom roka 2021 finančné trhy a celý svet zalial pozitívny sentiment v dôsledku začiatku očkovania proti COVID-19. Postupne sa však vynárajú nielen nežiadúce vedľajšie účinky, fakt, že aj zaočkovaní jedinci pravdepodobne môžu byť prenášačmi, ale najnovšie prevládajú obavy z možného neúčinku očkovania pred novou delta variantou.

Izraelské ministerstvo zdravotníctva v utorok uviedlo, že vakcína od firiem Pfizer a BioNTech má iba 64-percentnú účinnosť proti delta mutácií, čo rozvírilo vlnu nervozity nielen v radoch verejnosti, ale aj na finančných trhoch. Akcie oboch vyššie spomínaných spoločností reagovali na informáciu miernou korekciou. Klinické štúdie z roku 2020 totiž uvádzali, že vakcína týchto dvoch spoločností mala pri predchádzajúcich mutáciách vírusu účinnosť až 95 percent.

Napriek týmto správam však ministerstvo uviedlo aj jednu pozitívnu informáciu. Konkrétne to, že vakcína stále chráni očkovaných jednotlivcov pred ťažkým priebehom ochorenia až na úrovni 93 percent.

Otázkou zostáva nový, podľa dostupných informácií horší variant delta plus. Podľa portálu CNBC.com sa niektorí vedci obávajú, že sa nový plus variant môže šíriť oveľa rýchlejšie ako pôvodná delta mutácia.

Obavy stúpajú aj v súvislosti so šírením nového variantu epsilon v Amerike, ktorý je nielen nákazlivejší ale podľa vedcov z Kalifornskej univerzity v San Franciscu môže spôsobovať aj vážnejší priebeh ochorenia. V úvode júla sa v štúdii zverejnenej v časopise Science objavili informácie, že táto mutácia by mohla byť odolná voči očkovaniu, konkrétne voči protilátkam vytvoreným po očkovaní vakcínami založenými na technológii mRNA, ale aj protilátkam, ktoré sa v tele vytvárajú po prekonaní samotného koronavírusu. Kalifornský variant epsilon sa prvýkrát objavil začiatkom tohto roka a postupne sa rozšíril do desiatok krajín.

Kanadu zasa tento rok na jar zasiahla tretia vlna epidémie a momentálne sú hranice zatvoreté pre cudzincov vrátane tých z USA. Podľa tamojšieho premiéra zostanú hranice zatvorené, až kým počet prípadov neklesne a populácia nedosiahne zaočkovanosť na úrovni 75 percent. Niektoré oblasti museli zostať v lockdowne a vláda uvoľnila značné finančné prostriedky na pomoc obyvateľom, aby dokázali prekonať toto náročné obdobie.

Ako sa ukázalo ešte v máji, ani zaočkovanie významnej časti populácie nemusí obyvateľov a ekonomiku krajiny ochrániť pred ďalšou vlnou nákazy. Napriek tomu, že Seychely patrili k najzaočkovanejším krajinám, kde v tom čase viac ako 60 percent obyvateľov dostalo obe dávky AstraZeneca a Sinopharm, štát musel bojovať s rekordným počtom nakazených.

Ak sa nakoniec preukáže, že očkovanie nie je účinné proti novým mutáciám koronavíru, mohlo by to spôsobiť výraznejší výpredaj hodnoty farmaceutických spoločností, ktoré vakcínu vyvinuli, nehovoriac o hrozbe ďalších vĺn rozšírenia nákazy, ktoré by mohli mať zdrcujúci dopad na už tak oslabenú globálnu ekonomiku. Otázna stále zostáva aj doba, počas ktorej v tele pretrvávajú po očkovaní protilátky.