Po GameStop prudko vyleteli akcie AMC Entertainment. Kto bude ďalší?

To, čo sa v januári tohto roka zdalo ako jednorazová záležitosť, sa opäť zopakovalo. Finančné trhy si musia zvyknúť na to, že aj malí investori môžu spôsobiť zásadný výkyv v cenách akcií.

Zdá sa, že na akciových trhoch sa rozmohol nový trend. Retailoví investori sa rozhodli bojovať proti inštitucionálnym prepadom hodnoty stratových spoločností na burze. Kým začiatkom roka sa v centre pozornosti ocitla rastová rally akcií GameStop, ktoré si v priebehu jedného týždňa pripísali nárast v hodnote 1784 percent, stredobodom pozornosti minulého týždňa sa stali akcie AMC Entertainment.

TopForex-Lacenova-Akcie AMC prudko vyleteli nahor (TopForex-Lacenova)

Graf: Vývoj hodnoty akcií spoločnosti AMC Entertainment za posledných 5 rokov (Zdroj:Investing.com)

Spoločnosti AMC Entertainment sme mohli sledovať podobný vývoj ako to bolo pri akciách predajcu videohier GameStop, ktoré koncom januára vzrástli vďaka špekulácii armády retailových investorov na fóre WallStreetBets, ktoré pôsobí na stránkach Reddit.com. Tí sa rozhodli ísť proti predikciám veľkých hedžových fondov, ktoré akcie spoločnosti shortovali. A to sa im úspešne podarilo. Akcie GameStop zažili najúspešnejší týždeň na burze vo svojej histórii napriek tomu, že spoločnosť bola dlhodobo v strate a musela zavrieť stovky svojich predajní. Nutné je však dodať, že po veľkolepom raste, prišiel aj veľkolepý pád a tak sa rozplynuli predikcie ďalšieho rastu akcií spoločnosti, ktoré nabádali malých investorov nakúpené akcie držať, pretože „budú ďalej rásť“.

TopForex-Lacenova-Mali investori vyhnali Gamestop do vysin (TopForex-Lacenova)

Graf: Vývoj hodnoty akcií spoločnosti GameStop za posledných 5 rokov (Zdroj:Investing.com)

Ako sa ukázalo v priebehu posledných dní, rozhodne nešlo o jednorazovú akciu. WallStreetBets si najnovšie vzali na mušku akcie AMC Entertainment, ktoré si od 21. mája pripísali približne 322- percentný nárast svojej hodnoty, no momentálne sa už nachádzajú vo fáze korekcie hodnoty.

V centre pozornosti malých investorov sa opäť ocitli aj akcie GameStop a spoločností ako BlackBerry alebo Bed Bath & Beyond Inc. Rástla aj hodnota American Airlines, ktoré pre dopady pandémie ohlásili rekordnú stratu v histórii. Napriek negatívnej správe akcie leteckej spoločnosti krátko na to vzrástli o 70 percent. Samozrejme, spoločnosť neskôr zisky vymazala, keďže rast akcií nebol podmienený reálnymi ekonomickými ukazovateľmi, ale masívnou investíciou malých investorov.

TopForex-Lacenova-Akcie American Airlines rastli napriek rekordnej strate (TopForex-Lacenova)

Graf: Vývoj hodnoty akcií spoločnosti American Airlines za posledných 5 rokov (Zdroj:Investing.com)

Skupina WallStreetBets, ktorá stojí za týmito výraznými pohybmi na trhu a krvácaním obrovských hedžových fondov sa reprezentuje tým, že jej cieľom je prerozdelenie majetku vo svete. Vznik týchto pohybov dokazuje, že aj malí investori dokážu pri spojení síl spôsobiť obrovské pohyby na trhoch. Umožňuje im to najmä rozšírenie online investovania a vznik fór, na ktorých môžu spoločne zdieľať svoje skúsenosti, názory, informácie alebo dokonca kopírovať stratégie iných investorov.

Tento nový fenomén neostal bez povšimnutia. Situáciou sa začala zaoberať napríklad aj administratíva prezidenta Joe Bidena. Kapitálové trhy sa totiž pod vplyvom takýchto manipulácií zo strany malých investorov stávajú nepredvídateľnými a oveľa volatilnejšími, čo spôsobuje zhoršenie možnosti odhadu budúceho vývoja. Uvidíme, do akej miery sa týmto problémom budú zaoberať kompetentné orgány a či, a akým spôsobom pristúpia k potenciálnej regulácii.