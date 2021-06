Módne značky prešli na vlnu digitalizácie. Sústreďujú sa na online predaj

Pandémia posilnila online predaj na úkor kamenných predajní, ktoré sa húfne zatvárajú. Módne značky však z tejto bilancie vychádzajú pozitívne. A to až tak, že online predajcovia dokážu vytiahnuť značky z problémov.

Väčšina módnych značiek sa počas pandémie sústredila na predaj prostredníctvom e-shopov. Počet svojich prevádzok po celom svete regulovali známe spoločnosti ako H&M, L Brands vlastniaci Victoria´s Secret, ale napríklad aj spoločnosť Inditex, ktorá je „matkou“ značky Zara. Práve Inditex najnovšie ohlásil stiahnutie všetkých svojich predajní z Venezuely, ktorú už niekoľko rokov zmieta hlboká ekonomická recesia.

Inditex v nasledujúcich týždňoch plánuje zavrieť svoje obchody vo Venezuele, ktoré prevádzkuje partnerská spoločnosť Phoenix World Trade so sídlom v Paname. Tento krok však neznamená koniec podnikania spoločnosti na tamojšom trhu. Práve naopak. Ako uviedla Phoenix World Trade pre agentúru Reuters, ide o prispôsobenie sa novému modelu integrácie a prechodu na digitálny predaj, ktorý už predtým oznámil Inditex. Vo Venezuele tak čoskoro zmiznú kamenné predajne značiek Zara, Berhska a Pull & Bear.

Inditex zatvorí viac ako 700 obchodov v Európe, približne 100 v Amerike a ďalších 400 v iných krajinách sveta. Po oznámení informácie o zrušení prevádzok sa akcie spoločnosti mierne oslabili. Za posledný týždeň si odpísali 0,8 percenta. Z dlhodobého hľadiska sa však pandémia korony na hodnote spoločnosti nepodpísala. Práve naopak. Za posledný rok vzrástla cena na burze o 29 percent. Pri pohľade na posledných 5 rokov dosiahli akcie celkovú výkonnosť 5 percent. Najvýraznejšie zhodnotenie tak mohli dosiahnuť investori, ktorý akcie nakúpili po prepade v úvode prepuknutia pandémie v marci 2020.

TopForex-Olivia Lacenova-Modne-znacky-silneju-na-online (TopForex-Olivia Lacenova)

Graf: Vývoj hodnoty spoločnosti Inditex na burze za posledných 5 rokov. (Zdroj: GoogleFinance)

Na rozdiel od hodnoty akcií na burze sa protipandemické opatrenia a zatvorenie predajní výrazne podpísali na hospodárskych výsledkoch. Zisk španielskeho módneho predajcu sa za minulý rok prepadol o 70 percent na 1,5 miliardy EUR pred zdanením a úrokmi, keďže zatvorená bola približne tretina z 6800 predajní.

Okrem vyššie spomínaných vlastní Inditex značky ako Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti alebo Uterqüe.

Pandémia výrazne poznačila aj populárne britské značky Topshop, Topman, Miss Selfridge a HIIT, ktorých majiteľ, spoločnosť Arcadia sa dostala do platobnej neschopnosti. Išlo o najväčší bankrot na britskom trhu spôsobený následkami pandémie. Všetky spomínané značky však dostali druhú šancu vďaka online predajcovi Asos, ktorý ich odkúpil za 256 miliónov libier a zaradil do svojej ponuky na oficiálnych webových stránkach. Britský online predajca totiž na rozdiel od kamenných prevádzok ťažil z opatrení pandémie a presunu spotrebiteľov do online priestoru.

Podľa informácií zverejnených v apríli 2021 zvýšil Asos v prvej polovici svojho finančného roku tržby o 24 percent po navýšení výdavkov na digitálny marketing s cieľom zvýšiť povedomie o značke. Celkovo tržby dosiahli viac ako 1,9 miliardy GBP a hrubý zisk sa pohyboval na 890 mil. GBP.

Keďže opatrenia spojené s pandémiou sa postupne uvoľňujú, uvidíme ako sa bude dariť kamenným obchodom a ich „digitálnym náprotivkom“ v ďalších mesiacoch.