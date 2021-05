Turecká líra dýcha z posledného. Ťažiť z toho budú turisti

Kontroverzný turecký prezident Erdogan ženie svojimi krokmi národnú menu - líru - do záhuby. V najlepšom čaká Turecko ešte viac ekonomických problém ako doteraz. Tešiť z oslabovania líry sa však môžu turisti.

Aj keď sa začiatkom roka mohlo zdať, že turecká líra má najhoršie obdobie za sebou, opak je pravdou. V porovnaní s obdobím na začiatku januára 2021 kurz tureckej meny výrazne oslabil. Na historicky najnižších hodnotách sa mena zatiaľ nachádzala začiatkom novembra 2020, keď kurz dosahoval 10.1489 TRY za 1 EUR. Zdá sa, že momentálne sa opäť blíži k týmto hodnotám. Pre turistov, ktorí sa tešia na letnú sezónu to môže znamenať opäť výrazne lacnú dovolenku v Turecku.

TopForex-Lacenova-Turecka-lira-oslabuje-turisti-sa-tesia (TopForex-Lacenova)

Graf: Vývoj hodnoty menového páru EUR/TRY za posledných 10 rokov. (Zdroj: ecb.europa.eu)

Hodnota eura voči tureckej líre vzrástla od začiatku roka o 12 percent. Podľa oficiálneho kurzu ECB si môžu turisti v týchto dňoch zameniť jednu tureckú líru približne za 0,1 EUR. Za posledný rok hodnota eura posilnila voči tureckej mene o 38 percent a za posledných 5 rokov dosiahla výkonnosť až 212 percent.

Najvýraznejší pokles svojej hodnoty zaznamenala turecká líra tento rok po tom, čo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan odvolal šéfa centrálnej banky Naciho Agbala a na jeho miesto dosadil Sahapa Kavcioglua. Stalo sa to ešte koncom marca a odvtedy tamojšia mena, ktorá sa postupne spamätávala zo svojich historických miním opäť výrazne oslabuje.

Agbal sa pritom do čela centrálnej banky postavil iba v novembri minulého roka a snažil sa bojovať proti vysokej inflácii v krajine prostredníctvom zvyšovania úrokových sadzieb. Jeho kroky proti oslabeniu meny boli všeobecne uznávané domácimi aj zahraničnými predstaviteľmi. Táto stratégia sa však evidentne nepozdávala Erdoganovi, ktorý sa dlhodobo stavia proti zvyšovaniu úrokových sadzieb a situáciu sa rozhodol vyriešiť vlastným spôsobom. Za posledné necelé dva roky ide už o tretiu výmenu na pozícii guvernéra banky.

Na čele s novým guvernérom na svojom poslednom zasadnutí v polovici apríla Turecká centrálna banka nesprísnila menovú politiku s úmyslom vysporiadať sa s vysokou infláciou. Menový výbor nechal základnú úrokovú sadzbu na úrovni 19 percent, pričom inflácia dosahuje 16 percent. Turecká líra na vyhlásenie centrálnej banky reagovala ďalším oslabením hodnoty.

Výraznejšiemu poklesu meny zabránil sľub nového guvernéra, ktorý napriek obávam verejnosti, že začne s rýchlym znížením úrokových sadzieb nakoniec prekvapil a vyhlásil, že udrží prísne nastavenú menovú politiku. A to napriek tomu, že Kavcioglu pred svojím nástupom do novej funkcie paradoxne kritizoval prísnu menovú politiku. Dokonca zastával neobvyklý názor, že vysoké úrokové sadzby môžu spôsobovať rast inflácie. Otázkou teda zostáva, dokedy mu nová rétorika vydrží? Neistota zo strany verejnosti aj investorov tak aj naďalej citeľne visí vo vzduchu.

K tlaku na hodnotu tureckej líry pomohlo aj vyhlásenie amerického prezidenta Joe Bidena, ktorý oficiálne uznal masakry Arménov v Osmanskej ríši v roku 1915 za genocídu. Líra vo všeobecnosti citlivo reaguje na napätie medzi Ankarou a Washingtonom po tom, čo konflikt s predchádzajúcim prezidentom Donaldom Trumpom vyvolal v krajine v roku 2018 recesiu a krízu domácej meny.

Turecká ekonomika sa momentálne opäť dostáva na hranu menovej krízy. Ak bude oslabovanie líry aj naďalej pokračovať a politický tlak prezidenta Erdogana v tomto smere nepoľaví, môže dôjsť k silným inflačným tlakom a ohrozeniu finančnej stability krajiny.

Aspoň čiastočne pomôcť tamojšej ekonomike by mohlo oživenie cestovného ruchu počas letnej sezóny aj s ohľadom na to, že Európska únia plánuje covidové pasy, ktoré by mali uľahčiť a spríjemniť turistom vycestovanie do prímorských krajín. Tak ako sme mohli sledovať už v minulosti, pravdepodobne aj teraz priláka výhodný výmenný kurz v dôsledku oslabenia tureckej meny do krajiny množstvo európskych turistov, ktorí pricestujú s vidinou lacných nákupov.

Oslabenie tureckej líry však nebude znamenať aj zlacnenie dovolenkových zájazdov do tejto destinácie. „Prepad kurzu tureckej meny nebude mať vplyv na ceny zájazdu. Tie sú už dávno stanovené a letenky a ubytovanie sú zazmluvnené. Určite to ale môže byť pre turistov príjemné v destinácii, čo sa týka utrácania na dovolenke. Tam by mohli ušetriť,“ potvrdzuje Andrea Řezníčková, hovorkyňa Invia.cz, a.s., Celkové náklady na oddych v tamojších turisticky populárnych destináciách by tak mohli turistov vyjsť o niečo lacnejšie.