Technologickí giganti odštartovali preteky k hranici 2 biliónov dolárov

Po viacerých dobrých správach pokračuje na americkom finančnom trhu rally technologických firiem. Prebiehajú „preteky na diaľku“ o prekonanie magickej hranice trhovej kapitalizácie 2 bilióny dolárov. Medzi kandidátov nepatrí Tesla

Preteky spoločností, ktoré sú súčasťou indexu S&P 500 o dosiahnutie trhovej hodnoty 2 bilióny USD pokračujú. A zdá sa, že začínajú byť zaujímavejšie a výsledok tesnejší ako kedykoľvek v minulosti. Ako prvá spoločnosť kótovaná na burze v USA prekonala túto hranicu v auguste 2020 firma Apple. Kto bude ďalší ? Údaje z analýzy Investor's Business Daily S&P Global Market Intelligence a MarketSmith hovoria jasnou rečou, Tesla to s najväčšou pravdepodobnosťou nebude.

Microsoft posilnil za posledný rok o 50 percent

Vyzerá to tak, že technológie opäť začali poháňať trh. Akcie spoločnosti Microsoft Corporation dosiahli na konci minulého týždňa nové maximum na úrovni 261 USD, čím prekonali hodnotu spoločnosti z obdobia jej vrcholov počas dot-com bubliny a zvýšili ocenenie firmy na burze na 1,97 bilióna USD. Po rastovej rally na úrovni 21 percent od začiatku januára 2021 sa tak spoločnosť Microsoft dostala na druhú priečku najhodnotnejších spoločností S&P 500. Za obdobie jedného roka hodnota jej akcií posilnila dokonca o 50 percent.

TopForex-Microsoft-smeruje-k-2-bilionom-hodnoty (TopForex-Lacenova)

Graf: Vývoj hodnoty spoločnosti Microsoft Corporation za posledných 5 rokov. ( Zdroj: Investing.com)

Applu trvalo približne 2 roky, kým dosiahol hranicu 2 biliónov po prekonaní biliónového míľnika. Odborníci momentálne predpokladajú, že Microsoft by mohol prekročiť 2-biliónovú hodnotu v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Odhady tiež hovoria, že spoločnosť by mohla zarobiť 7,37 USD na akciu vo fiškálnom roku 2021, ktorý sa končí v júni, čo by predstavovalo nárast o 28 percent oproti rovnakému obdobiu roku 2020.

Amazon rastie, avšak ďaleko od tempa Microsoftu

Druhým kandidátom, ktorý ašpiruje na prekonanie 2-biliónového míľnika je Amazon, ktorého hodnota sa koncom minulého týždňa pohybovala okolo 3 340 USD za akciu.

TopForex-Lacenova-Amazon-smeruje-k-2-bilionom-hodnoty (TopForex-Lacenova)

Graf: Vývoj hodnoty spoločnosti Amazon za posledných 5 rokov. ( Zdroj: Investing.com)

Trhová kapitalizácia dosahovala 1,68 bilióna USD. Odhady analytikov však hovoria o tom, že akcie spoločnosti by mali v priebehu 12 mesiacov posilniť o 25 percent. Ak by sa táto predikcia splnila, trhová hodnota Amazonu by bola ďalšou, ktorá prekoná hodnotu 2 biliónov.

Akcie Amazonu však od januára 2021 dosahujú oveľa nižší výkon ako akcie Microsoftu. Hodnota spoločnosti tento rok vzrástla o 10 percent, ale za uplynulých 12 mesiacov dosiahla výkonnosť na úrovni 43 percent.

Medzi favoritov nepatrí Tesla

Ak ste však očakávali, že tretím favoritom v pretekoch o dosiahnutie míľnika na úrovni 2 biliónov bude Tesla, tak budete pravdepodobne sklamaní. Očakávania vývoja hodnoty spoločnosti totiž hovoria o poklese na úrovni 10 percent. 12-mesačná cieľová hodnota akcií z pohľadov analytikov je na úrovni 637,88 USD za akciu, čo by znamenalo trhové ocenenie Tesly na úrovni „iba“ 612 miliárd USD.

Hodnota Tesly sa aj v súčasnosti drží veľmi ďaleko za hodnotou vyššie spomínaných technologických gigantov. Počas piatkového obchodného dňa sa akcie obchodovali za 729 USD za akciu a trhová kapitalizácia spoločnosti dosahovala 700 miliárd USD. Spoločnosť tak bude musieť prekonať ešte veľa míľnikov, aby dokázala čeliť hodnote svojich konkurentov v indexe.

TopForex-Lacenova-Tesla-bude-klesat (TopForex-Lacenova)

Graf: Vývoj hodnoty spoločnosti Tesla za posledných 5 rokov. ( Zdroj: Investing.com)

Podľa očakávaní by tak Tesla mohla byť v priebehu najbližších 12 mesiacov v rebríčku S&P 500 až 7. najhodnotnejšiu spoločnosťou za ďalšími významnými hráčmi ako je Alphabet, ktorá je materská spoločnosť Googlu, Facebook a Berkshire Hathaway, ktoré majú vyššiu trhovú kapitalizáciu ako populárny výrobca elektromobilov.