Známe spoločnosti vyjadrili svoj názor na nútené práce, trest prišiel po roku

Číne sa nielen nepáči, keď ju ktokoľvek kritizuje, ale tento postoj používa aj ako propagandistickú zbraň. Prípad módnych firiem však ukazuje, ako rýchlo dokáže Čína ako masívny trh „zamávať“ akciami globálnych spoločností.

Známe svetové značky ako H&M, Nike alebo Gap a ďalšie zaznamenávajú prepad svojich akcií po tom, čo si ešte minulý rok dovolili verejne vyjadriť obavy z nútených prác v čínskej provincii Sin-ťiang. Napríklad výrobca odevov H&M kvôli týmto podozreniam odtiaľ stopol dodávky bavlny. Nikto však nemohol tušiť, že negatívna vlna emócií zo strany čínskej vlády a obyvateľov na seba nechá čakať celý ďalší rok. Spúšťačom súčasnej reakcie je podľa serveru BBC príspevok mládežníckej odnože čínskej komunistickej strany, ktorý sa objavil na sociálnej sieti Weibe počas uplynulej stredy.

„Kvôli bojkotu bavlny zo Sin-ťiangu šíriť fámy a pritom chcieť v Číne zarábať? To by sa vám páčilo!" zverejnila organizácia nový komentár k minuloročnému vyjadreniu H&M. Okamžite sa spustila prudká reakcia zo strany pekinskej vlády, tamojších známych osobností, ktoré okamžite ukončili spoluprácu so značkou, ako aj tamojších obyvateľov, ktorí sa vyjadrili, že budú reťazec a jeho výrobky bojkotovať. Rovnaký scenár čakal aj spoločnosť Nike.

Následne sa na sociálnej sieti Weibo objavili aj názvy ďalších značiek ako Zara, Gap, alebo Adidas, ktoré v minulosti vyjadrili rovnaký postoj k informáciám o nútených prácach v tomto čínskom regióne. Peking obvinenia v súvislosti s nútenými prácami popiera a tvrdí, že Ujguri (tamojší obyvatelia) sú v táboroch dobrovoľne kvôli zvýšeniu pracovnej kvalifikácie a na prevýchovu.

Aj keď sa H&M v okamžitej reakcii na vlnu odporu vyjadrila, že nezastáva žiadny politický názor k tejto téme, akcie spoločnosti reagovali na negatívne správy prepadom. Za posledný týždeň ich hodnota klesla o 3,8 percenta.

Vývoj hodnoty akcií H&M za posledných 5 rokov. (Zdroj:Google Finance)

Podobne reagovali aj akcie výrobcu športového oblečenia a obuvi Nike, ktoré stratili 3,4 percenta zo svojej hodnoty na burze. Jeho konkurčená značka Adidas si odpísala dokonca až 6,4 percenta. Maloobchodná značka s oblečením a doplnkami Gap síce po oznámení zaznamenala výraznejší pokles, no nakoniec sa jej podarilo straty zmierniť a týždeň ukončila so stratou 4,7 percenta.

Na rozdiel od ostatných spomínaných spoločnosť Inditex, ktorá je materskou firmou značky Zara skončila v zelených číslach. Celkovo si za posledný týždeň akcie spoločnosti pripísali k svojej hodnote 1,4 percenta.* Pomohol je k tomu nepochybne nielen fakt, že vyjadrenie k situácii v čínskej provincii zo svojich webových stránok v tichosti odstránila, ale najmä to, že hospodárenie spoločností a vývoj jej akcií na trhu nezávisí len na jednej, ale na celom rade ďalších odevných značiek ako Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius alebo Oysho.

Ďalší vývoj situácie bude určite závisieť na tom, ako sa spoločnostiam podarí vzniknutú situáciu vyriešiť a utriasť vzťahy nielen s čínskou vládou, ale aj verejnosťou, nakoľko ide o obrovský trh, ktorý by najmä počas neľahkej situácie reštrikcií spojených s pandémiou koronavírusu mohol mať na akcie jednotlivých spoločností ako aj výsledky ich hospodárenia veľmi výrazný vplyv. Napríklad v prípade H&M predstavuje Čína štvrtý najväčší trh na predaj výrobkov spoločnosti.