AstraZeneca bráni svoju vakcínu, no akcie spoločnosti ostávajú pod tlakom

AstraZeneca naďalej zostáva pod tlakom pre zmes protichodných správ, keď podozrenia na možný súvis s krvnými zrazeninami striedali uistenia Európskej liekovej agentúry a opäť ďalšie signály smerujúce k možnému súvisu.

V súvislosti s vakcínou AstraZeneca rezonovali v posledných týždňoch obavy verejnosti z možného spôsobovania krvných zrazenín. Spoločnosť už v úvode minulého týždňa poprela tieto obvinenia po preverení 17 miliónov ľudí zaočkovaných v Európe a Británii. Následne jej tvrdenia podporila aj Európska lieková agentúra (EMA). Nórski vedci však tvrdia, že ich výskum potvrdzuje obavy verejnosti. Akcie AstraZenecy sa tak po prvotných pozitívnych správach opäť ocitli pod tlakom.

Akcie AstraZenecy, ktoré sa obchodujú na London Stock Exchange sa ešte pred mesiacom pohybovali na cene 71 GBP za akciu, pričom v úvode marca 2021 sa prepadli na 67 GBP za akciu. Po sérii vzostupov a pádov v posledných týždňoch sa v úvode minulého týždňa hodnota vyšplhala nad 72 GBP za akciu.

Tvrdenia spoločnosti podporila vo svojom vyhlásení aj EMA, ktorá uviedla, že nič nenasvedčuje tomu, že by vakcína AstraZenecy mohla za krvné zrazeniny, aké boli po očkovaní s ňou hlásené z viacerých krajín a dodala, že je pevne presvedčená o prínosoch tejto očkovacej látky. Agentúra zároveň potvrdila, že obdržala 37 hlásení o prípadoch krvných zrazenín v súvislosti s očkovaním AstraZenecy, no zároveň upozornila, že na tieto problémy klinické skúšky nepoukázali a okrem toho sa tromboembolické príhody vyskytujú ročne u tisícok ľudí v Európskej únii. Akcie spoločnosti po úvodných dobrých správach reagovali oživením.

V druhej polovici minulého týždňa však Nórsko oznámilo, že jeho vedci počas vlastného výskumu zistili silnú imunitnú reakciu u pacientov zaočkovaných vakcínou AstraZeneca (vyvinutou v spolupráci s Oxfordskou univerzitou) a vytvorili sa im krvné zrazeniny. „Sme presvedčení, že je dôležité to oznámiť a že sme našli správny vysvetľujúci model," vyjadril sa pre médiá hlavný lekár Univerzitnej nemocnice v Osle Pal André Holme. Nórsko pritom patrí ku krajinám, ktoré dočasne pozastavili očkovanie vakcínou AstraZenecy. Okrem neho pozastavilo očkovanie Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko, Slovinsko, Dánsko, Lotyšsko, Island, Bulharsko, Írsko a Švédsko, ktoré do preverovania zapojilo aj vlastnú liekovú agentúru.

Očkovanie vakcínou však podporuje aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá sa odvolala na prieskum Globálneho poradného výboru pre bezpečnosť vakcín, ktorý v súvislosti so vzniknutými podozreniami zasadal v priebehu minulého týždňa. Podľa WHO výhody vakcíny prevažujú nad rizikami.

Akcie AstraZenecy sa tak pod tlakom zmiešaných názorov a informácií v druhej polovici minulého týždňa opäť ocitli v miernom poklese. Pri porovnaní výkonnosti akcií v ročnom a päťročnom horizonte ale môžeme vidieť, že sa ich hodnota stále pohybuje v zelených číslach.

TopForex-Lacenova-AstraZeneca (TopForex-Lacenova)

Graf: Vývoj hodnoty spoločnosti AstraZeneca za posledných 5 rokov. (Zdroj: London Stock Exchange)

Počas uplynulého piatka sa vakcínou nechal zaočkovať aj britský premiér Boris Johnson, ktorý tak chcel verejnosť uistiť o bezpečnosti tejto očkovacej látky.

Ak sa po uistení o bezpečnosti vakcíny svetovými autoritami situácia upokojí, znamenalo by to pre akcie spoločnosti pozitívny impulz k ďalšiemu rastu. Ale ak sa objavia ďalšie negatívne tvrdenia podporujúce súčasné obavy, mohlo by to pre akcie spoločnosti znamenať opätovný prepad hodnoty a prípadné hromadné rušenie objednávok v jednotlivých európskych štátov až do doby, kým spoločnosť tento problém nevyrieši a nepreukáže bezpečnosť svojho výrobku.

Aj keď súčasná situácia neprospieva akciám firmy, nemala by mať negatívny dopad na príjmy spoločnosti ako takej, nakoľko AstraZeneca nepredáva svoju vakcínu počas pandémie so ziskom. Hospodárske výsledky firmy tak budú závisieť od predaja ostatných farmaceutických výrobkov spoločnosti.