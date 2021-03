Internetový predajca Mall uvažuje o vstupe na burzu

Posilnenie nákupov cez online nielen pomáha e-shopom zväčšovať biznis, ale je zároveň príležitosťou pre rozvoj. Majitelia silnej značky Mall Group pravdepodobne využijú tento moment pre odpredaj časti podielov a získanie financií.

Podľa zdrojov serveru Mergermarket uvažuje spoločnosť Mall Group, ktorá je vlastníkom internetového obchodu Mall.cz a slovenského ekvivalentu Mall.sk o primárnom úpise svojich akcií na trhu. IPO by znamenalo pre firmu, ktorá sa nachádza v červených číslach získanie ďalšieho kapitálu na svoje podnikanie.

O odpredaní časti svojich podielov vo firme majú údajne uvažovať investičné skupiny Rockaway Capital, PPF a EC Investments. IPO by podľa predbežných odhadov mohlo oceniť spoločnosť na 1,5 až 2 miliardy EUR. Organizáciu pravdepodobne zastreší americká investičná banka JP Morgan.

Pre predaj časti akcií pripadajú do úvahy viaceré významné európske burzy. Počas minulého roka sa v súvislosti s touto udalosťou hovorilo o Varšave. Momentálne je však v centre pozornosti objavil vďaka prudkému rastu objemov obchodov najmä Amsterdam. Do úvahy prichádza aj pražská burza, keďže Mall Group pôsobí v Českej republike, ale aj na Slovensku, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku a v Slovinsku.

Je však nutné dodať, že momentálne je celý proces v začiatočnej fáze a akcionári sa môžu nakoniec rozhodnúť pre iný spôsob ako odpredať časť akcií a znížiť tak svoj podiel vo firme. Podľa zverejnených výročných výsledkov skupiny PPF, ktorá je spoluvlastníkom Mall Group v júni 2020 sa strata za predchádzajúci rok vyšplhala na úroveň okolo 66 miliónov EUR, čo predstavuje o 2 milióny menej ako v roku 2018. Tento stav však spoločnosť pripisuje investíciám, ktoré by mali priniesť efekt v najbližších rokoch a spoločnosť by sa konečne prehupla do čiernych čísel. Tržby spoločnosti totiž neustále rastú. Za rok 2019 dosiahol obrat 708 miliónov EUR čo predstavovalo medziročný rast na úrovni 7 percent. Na oficiálnej stránke spoločnosti sa uvádza, že v roku 2020 dosiali tržby 960+ miliónov eur, vydaných bolo 11 miliónov objednávok a k dispozícii je 1100 výdajných miest.

PPF Petra Kellnera vlastní 40 percent Mall Group, pričom ďalších 40 percent spadá pod Daniela Křetínského a Patrika Tkáča prostredníctvom EC Investments. Posledných 20 percent má Jakub Havrlant, ktorý stojí na čele investinčnej skupiny Rockaway a zároveň je predsedom predstavenstva Mall Group.

Skupina Mall Group pôsobí najmä v oblasti e-commerce a združuje e-shopy, ktoré sa zaoberajú predajom celého portfólia rôznych produktov od elektroniky až po potraviny. Okrem známej značky Mall.cz a Mall.sk do skupiny patria napríklad CZC.cz, Bigbrands.cz, Rozbaleno.cz a Košík.cz. Menej známym faktom je, že okrem toho prevádzkuje aj finančné služby prostredníctvom svojej služby Mall Pay, ktorá poskytuje možnosť odloženej platby za online nákupy a internetovú televíziu Mall TV, ktorá zároveň slúži k propagácii e-shopov.