Počet preplatiteľov streamovacích služieb rastie a spolu s nimi aj akcie takýchto firiem

Netflix, Disney+ a ďalšie platformy dokázali počas pandémie výrazne rozvinúť svoje podnikanie. Nedávny dočasný pokles trhov je príležitosťou pre investorov, ako profitovať z predpokladaného rastu aj tento rok.

Už krátko po prepuknutí pandémie sa ukázalo, že akcie streamovacích spoločností výrazne ťažia z toho, že ľudia trávia viac času doma. Tento trend pretrváva aj naďalej a počet predplatiteľov takýchto služieb neustále rastie, rovnako ako trhová hodnota spoločností, ktoré ich prevádzkujú. Aj preto by v aktuálnom období mohli byť vhodnou a nepochybne zaujímavou príležitosťou na diverzifikáciu portfólia investorov.

V dôsledku reštrikcií a lockdownu vo väčšine krajín sa ľudia primárne zdržiavajú doma a cestujú len minimálne. Sociálny dištanc sa stal každodennou realitou. Kamenné obchody, reštaurácie, kiná, divadlá a koncertné sály fungujú vo väčšine sveta len v obmedzenom režime alebo vôbec. Sledovanie seriálov a filmov v pohodlí domova sa tak stáva obľúbeným spôsobom oddychu, ale aj úteku od náročnej spoločenskej situácie. A ochota ľudí platiť za takéto služby stále rastie. Koniec koncov, nemožno sa čudovať, keď je cena za mesačné predplatné porovnateľná s asi dvoma lístkami do kina – ale na rozdiel od nich ponúka neobmedzený prístup k filmovej a seriálovej tvorbe poskytovateľa.

Nepochybným lídrom medzi poskytovateľmi streamovacích médií je momentálne Netflix, ktorý vo štvrtom kvartáli 2020 dosiahol o 1/5 vyššie tržby v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom a počet platiacich zákazníkov vzrástol na 204 miliónov. Ešte pred vypuknutím pandémie to bolo „iba“ okolo 166 miliónov. Za posledný rok tak ich celkový počet stúpol o 38 miliónov. Pre ilustráciu - za prvých desať rokov fungovania firmy dosiahol v roku 2018 počet platiacich zákazníkov úroveň 140 miliónov.

Akcie spoločnosti si vo svetle týchto skutočností za uplynulý rok pripísali k hodnote 50-percentný rast a pred otvorením štvrtkového obchodného dňa dosahovali cenu 523 USD za akciu. V súčasnej trhovej cene spoločnosti je započítaný predpokladaný medziročný rast zisku na úrovni 40 percent a Netflix predpokladá ďalší rast zákazníkov v objeme 6 miliónov za prvý kvartál 2021. Vo svetle týchto informácií by mali akcie spoločnosti aj naďalej zotrvať na rastovej vlne.

Druhou potencionálne zaujímavou spoločnosťou, ktorá by nemala chýbať v hľadáčiku investorov je Walt Disney a jeho Disney+, ktorá sa môže pochváliť rastom počtu predplatiteľov z aprílových 50 miliónov na súčasných 86 miliónov platiacich zákazníkov. Keďže firma je stále v procese plánov na expanziu, priestor na rast nových zákazníkov, ktorí budú ochotní za túto službu platiť je stále obrovský. A spolu s ním aj priestor na ďalší rast hodnoty spoločnosti na burze. Samozrejme, firma sa počas roka musela vysporiadať aj s dopadmi pandémie na časť svojho podnikania – konkrétne uzavretím zábavných parkov a prepúšťaním veľkej časti zamestnancov v nich.

Napriek tomu akcie Walt Disney vzrástli za posledný rok o 25 percent a pred začiatkom piatkového obchodného dňa sa pohybovali na úrovni okolo 172 USD za akciu.

K zaujímavým investičným aktívam môžu v tomto segmente patriť napríklad akcie nováčika Discovery Communications, ktorý počas minulého mesiaca oznámil vstup do sveta streamu s Discovery+, ale aj aj celý rad ďalších poskytovateľov, ktorých akcie sú obchodovateľné.

Počas uplynulého týždňa v dôsledku negatívneho sentimentu spojeného so šírením pandémie, problémami s dodávkami vakcín, mutáciami vírusu COVID-19 a znížením výhľadu vývoja globálnej ekonomiky centrálnymi bankami zaznamenali akciové trhy výraznejší pokles. Miernu korekciu sme mohli pozorovať aj u poskytovateľov streamu. Tá môže s ohľadom na aktuálne očakávania v súvislosti s ďalším rastom akcií týchto spoločností v roku 2021 predstavovať dobrú príležitosť na nákup. Pokiaľ totiž budú pretrvávať opatrenia spojené so zabránením šírenia koronavírusu, ktoré budú ešte nepochybne nejaký čas pretrvávať a ochota ľudí platiť za tieto služby, je pravdepodobné, že budeme môcť sledovať ďalší výrazne býčí trend. Navyše, pohľad na spoločenský život verejnosti sa po prepuknutí pandémie výrazne zmenil a táto zmena bude zrejme do určitej miery pretrvávať aj po jej skončení.