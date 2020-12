Budúcnosť investovania bude patriť udržateľnosti

Trendom je nielen prechod k ekologickejšiemu spôsobu života, ale vďaka pandémii koronavírusu aj k väčšej digitalizácii, práci z domu a takisto k zodpovednejšiemu prístupu pri tvorbe investičného portfólia.

Reč je o ESG firmách (firmy s environmentálnym, sociálnym a podnikovým riadením na vysokej úrovni), ktoré sú nielen prívetivé k životnému prostrediu, ale tiež sú perspektívne ziskovejšie ako klasické investície. Je preto len logické, že investorov to k týmto investíciám ťahá stále viac.

Podľa analýzy Fidelity Investments sa rozhodli spoločnosti, ktorým záleží na otázke životného prostredia ponúknuť investorom vyššie výnosy od januára do septembra s cieľom pritiahnuť ich pozornosť a získať tak potrebné finančné prostriedky. Analýza poukazuje na to, že držitelia najvyššieho ratingu ESG (Enviromentálne, sociálne a podnikové riadenie) ponúkli akcionárom počas prvých deväť mesiacov roka priemerný zisk na úrovni 0,4 percenta. Pre porovnanie – skupina s najhoršou známkou odpísala 23 percent.

Aktuálne prieskumy hodnoty akcií teda poukazujú na to, že nový trend zodpovedného investovania je nielen „in“, ale investorom sa navyše vypláca. Akcie spoločností riadiacich sa zásadami ESG počas pandémie COVID-19, preukázali väčšiu odolnosť voči výkyvom na trhu, keďže klesli menej ako bol trhový priemer.

Spoločensky zodpovedné firmy totiž majú zvyčajne lepšie nastavené riadenie, tak aby dokázali rýchlo a efektívne reagovať na meniace sa potreby na trhu, čo sa týka enviromentálneho, spoločenského, ale aj politického prostredia. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že enviromentálne riadenie nesúvisí len s otázkou ochrany planéty, ale aj s kontrolou nákladov danej spoločnosti, príprave na možný pokles výnosov a nastavenie udržania marží. ESG spoločnosti prešli v priebehu rokov množstvom zmien od efektívnejšieho hospodárenia s vodou až po úsporu energie.

Investori, pre ktorých je otázka ESG dôležitá by mali zamerať svoju pozornosť na alternatívu klasického S&P 500 indexu s názvom The S&P 500 ESG Index, v ktorom je napríklad zastúpená značná časť zdravotníckeho segmentu, ktorý počas pandémie zažíva vysoký dopyt.

Zaujímavé zhodnotenie v tomto smere môžu ponúknuť aj takzvané „zelené fondy“, ktoré podľa dostupných informácií predstavujú 15 percent investičného segmentu Európy a v budúcich piatich rokoch sa očakáva ich rast až na 57 percent.

Pre tých, ktorí by mali záujem o ESG investície, ale nevedia sa zorientovať v mori informácií môže byť nápomocný rebríček Sustainable & ESG Investment Awards 2020, kde nájdu ocenené spoločnosti v rôznych kategóriách. Napríklad v kategórii Best Sustainable and ESG Equity Fund tento rok zvíťazil BMO Responsible Global Equity Fund, kategórii Best Sustainable & ESG Multi-Asset Fund si víťazstvo pripísal Jupiter Global Ecology Diversfied Fund a prvú priečku v kategórii Best Green Bond Fund obsadil Allianz Green Bond Fund.

Do hľadáčika (nielen) českých investorov, ktorí majú záujem o zelené dlhopisy by sa určite mala dostať napríklad aj spoločnosť Energy financial group (EFG), ktorá v novembri ponúkla záujemcom svoju prvú verejnú emisiu dlhopisov s objemom 350 miliónov Kč s pevnou úrokovou sadzbou 6,5 percenta ročne. Firma pôsobí na českom trhu od roku 2016 a zameriava sa na rozvoj projektov obnoviteľných zdrojov energie, premenou biologického odpadu na bioplyn a predstavuje najmä pre retailových investorov príležitosť ako obohatiť svoje portfólio.