Pandémia odštartovala nové stratégie hackerských podvodov s kryptomenanami

Spoločne s vývojom blockchainu a stále častejším používaním kryptomien stúpa aj kreativita hackerov, ktorí vyvíjajú celý rad nových nástrojov na okrádanie svojich obetí. Najnovšie prípady súvisia s pandémiou koronavírusu.

Častokrát sa nejedná o žiadny sofistikovaný podvod, ale ide o obyčajné vydieranie, kedy je Bitcoin jednoduchým prostriedkom pre inkasovania výpalného. FBI zaznamenala nárast počtu vyhrážania infikovaných obetí a ich rodín.

Kryptomeny sú bežne používané k transakciám spojených s páchaním trestných činov, čo potvrdzuje aj kriminálna operácia DeepDotWeb, podľa ktorej sú najčastejšími spôsobmi napríklad nákup a predaj drog či zbraní prostredníctvom takzvaného Dark Webu (čierny trh na internete) alebo k praniu špinavých peňazí. Na páchanie kybernetickej kriminality sa využívajú aj lízingové servery. Ničím výnimočným nie je ani získavanie finančných prostriedkov na podporu teroristickej činnosti, nehovoriac o rôznych vydieračských schémach podobných ako je práve tá, ktorá je spojená s pandémiou COVID-19.

Napríklad v júli 2020 boli kryptomeny využité k hromadnému podvodu prostredníctvom účtov známych osobností, vrátane Elona Muska, na ktorého nástenke bol uverejnený príspevok s nasledujúcim obsahom: "Kvôli COVID-19 cítim potrebu sa podeliť. Zdvojnásobím akúkoľvek BTC platbu, ktorá príde na moju BTC adresu počas nasledujúcej hodiny. Veľa šťastia a dávajte na seba pozor." Podobné tweety sa objavili na účtoch Jeffa Bezos, Billa Gatesa i iných známych osobností. Krátko nato však bola zverejnená informácia, že ide o podvod.

Počet "kryptozločinov" neustále rastie

V októbri 2020 vydala skupina Cyber-Digital Task Force správu, v ktorej uvádza, že napriek nepopierateľným výhodám kryptomena pre ľudskú populáciu hrá tento nový spôsob platieb jednu z hlavných rolí v najdôležitejších kriminálnych a nadnárodných hrozbách.

Podľa údajov krypto-inteligenčnej spoločnosti CipherTrace sa v roku 2019 stratilo vyše 4,5 miliárd USD v kryptomenách, a to práve pomocou krádeže alebo podvodu. Pre ilustráciu, to predstavuje dvojnásobok oproti roku 2018 a predpokladá sa, že tento rok budú čísla ešte vyššie. Včerajšie čísla hovoria o 1,4 miliarde USD len za prvých 5 mesiacov roka 2020. Zodpovedným orgánom komplikuje boj proti hackerom aj fakt, že blockchain sa používa v globálnom meradle a umožňuje uskutočnenie platieb medzi kontinentmi v priebehu iba pár sekúnd. Ak k tomu pridáme decentralizáciu a zvýšenie anonymity vlastníkov, posúva to zjednodušenie kriminálnych činností na úplne inú úroveň.

Držte sa overených búrz

V histórii existencie kryptomien nájdeme množstvo podvodných búrz, ktoré "iba" zneužili neskúsených investorov. Príkladom je BitKRX, ktorá sa prezentovala ako súčasť najväčšej obchodnej platformy. To, že obrala ľudí o peniaze, zistili v roku 2017 juhokórejské finančné úrady. Aby ste sa tiež nestali obeťou takýchto podobných podvodov, vyberajte si len známe a overené bitcoinové burzy a fóra, na ktorých získate dostupné potrebné informácie o falošných správach.

Nepodceňujte spôsob úschovy

Ako pri akomkoľvek majetku, aj v prípade kryptomeny platí, že je potreba zaistiť sa proti krádeži. Táto téma je najmä u nováčikov podceňovaná. Nesprávne predpokladajú, že budú svoje kryptomeny držať na burze, kým sa ich jedného dňa nerozhodnú predať. Lenže problémom držanie kryptomeny týmto spôsobom je, že burzy môžu byť nielen heknuté, ale môžu tiež skrachovať. V roku 2016 zmizlo z burzy Bitfinex takmer 120-tisíc bitcoinov. Ďalším smutným príkladom straty kryptomien je aj krach kanadskej burzy Cryptopia. Podľa dostupných informácií pritom údajne na burze drží kryptomenu väčšina retailových investorov.

Bezpečnosť na prvom mieste

Základným pravidlom ochrany je nedržať kryptomenu priamo na burze ani v zmenárni, pretože to znamená, že sú stále pod správou danej platformy, ktorá sa môže stať obeťou hackerov. Naopak, vhodným spôsobom, ako svoju investíciu ochrániť od možných útokov, je úschova v peňaženkách, ku ktorým si vlastník vygeneruje vlastný privátny kľúč, tzv. "Seed". Ten zvyčajne obsahuje 12 až 24 slov, ktoré je potrebné si zapísať a dobre uschovať. Ale pozor, v žiadnom prípade nie v digitálnej forme. Aj napriek všetkým uvedeným odporúčania a nedávnym vysokým ziskom tejto najrozšírenejšej kryptomeny zostáva Bitcoin podľa mienky TopForexu extrémne rizikovým investičným aj platobným nástrojom. Preto ho táto brokerská značka ani nezaraďuje medzi obchodované inštrumenty, ktoré ponúka svojim klientom.