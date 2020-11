Cesta za úspechom ruskej verzie SWIFT bude ešte tŕnistá

Rusko sa snaží súperiť s USA aj vo finančnom sektore. Veľkou ambíciou je vytlačiť dolár z pozície svetovej meny číslo jeden. Jedným z nástrojov mala byť alternatíva k bankovému komunikačnému systému SWIFT. Má však ďaleko od cieľa.

Je to už nejaký čas, čo svet obletela informácia o tom, že sa Turecko s Čínou rozhodli pristúpiť k ruskej alternatíve finančného komunikačného systému SWIFT, ktorý je založený na rubli. O ruskom ekvivalente sa vtedy hovorilo ako o možnom novom platobnom kolose. Medzi krajiny, ktoré plánujú prijať tento systém, patrí napríklad aj Irán, India či krajiny v rámci EAEU. Napriek tomu, že od roku 2019 Rusko dosiahlo mnoho dohôd o prepojení SPFS s inými krajinami, zdá sa, že má pred sebou ešte dlhú cestu, aby sa dokázalo viac presadiť.



Zapojený je zatiaľ malý počet inštitúcií

Systém uvedený pod skratkou SPFS vyvinula Ruská centrálna banka už v roku 2014. A to krátko po tom, čo americká vláda hrozila odpojením Ruska od medzinárodného systému SWIFT, ktorý aktuálne združuje vyše 11-tisíc bankových inštitúcií po celom svete. Práce na alternatívach SWIFT zintenzívnila obzvlášť potom, čo kybernetické útoky na SWIFT v roku 2015 a 2016 spôsobili únik informácií a krádež 101 miliónov dolárov z Brazílskej centrálnej banky. Prvá transakcia ruského systému sa uskutočnila v roku 2017.

Do povedomia verejnosti sa SPFS dostalo hlavne v roku 2018 v súvislosti s jeho možným prepojením s Blockchain systémom. Podľa informácií dostupných priamo na stránkach Ruskej centrálnej banky je momentálne súčasťou siete približne 400 inštitúcií. V porovnaní so známejšou konkurenciou sa však (zatiaľ) musí SPFS vysporiadať s vyššími prevádzkovými nákladmi. Podľa posledných dostupných informácií prevádzkuje zhruba 15 % tamojších obchodov v Rusku.



Zapája sa Turecko, potenciálna India a Čína

Prepojenie siete s čínskym medzinárodným systémom zatiaľ zostáva na úrovni plánovania. Podľa informácií z konca roka 2019 sa však stále plánuje pripojenie finančného systému s názvom CIPS (medzinárodného medzibankového platobného systému) k SPFS.

Po opakovaných varovaniach v posledných rokoch sa Rusko rozhodlo podpísať dohodu o zvýšení využitia rubľa a líry pre medzinárodné platby. Predpokladá sa, že dohoda s Tureckom povedie k pripojeniu tureckých bánk a spoločností k ruskej verzii platobného systému SWIFT, čím dôjde k posilneniu infraštruktúry v Turecku. Zároveň by vďaka tomu mohli ruskej karty MIR, ktoré sú navrhnuté Moskvou, fungovať ako alternatíva k MasterCard a VISA.

Hovorilo sa tiež o pripojení Indie k ruskej alternatíve SWIFT potom, čo Washington ohrozoval Dillí sankciami za svoje rozhodnutie zakúpiť ruskej raketové ochranné systémy. Sankcie Donalda Trumpa proti Iránu prinútili spojenca Washingtonu - Európsku úniu - aby sa pokúsila zaviesť vlastné alternatívu SWIFT k platbám Iránu.



Podľa ruského prezidenta Vladimíra Putina sú americké sankcie proti Rusku kolosálnou strategickou chybou, ktorá by nakoniec mohla ohroziť hegemóniu globálneho finančného systému založeného na dolároch. Čím viac spoločnosť bude využívať dostupné alternatívy k platbám SWIFT, tým viac bude dominantná pozícia dolára v celosvetovom meradle klesať. Každopádne SWIFT v súčasnosti stále zostáva dominantným systémom a aktuálne zostáva konkurencia na míle vzdialená.