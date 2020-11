Trhy Bidenovo víťazstvo potešilo, Trump to bude chcieť všetkým znepríjemniť

Víťaz prezidentských volieb Joe Biden sa od prvého momentu snaží spájať, Trump však využije ďalšie týždne na rozpútanie vášní a ďalšie rozdeľovanie. Trhy sú zatiaľ optimistické, uvidíme, či im to vydrží.

Rozdiel vo vystupovaní nemohol byť väčší: Trump sa počas volebného týždňa predčasne prehlasoval za víťaza prezidentských volieb v USA a zneisťoval všetko a všetkých, že za opačným vývojom môže byť manipulácia výsledkov. Biden vyčkal a potichu potvrdil, že mu patrí priazeň väčšiny Američanov. Podarilo sa mu získať 75 miliónov hlasov, čo predstavuje najviac v histórii. Na definitívne ohlásenie svojho víťazstva si síce musel niekoľko dní počkať, no počas víkendu nakoniec v USA viacero médií potvrdilo správu, že v prezidentskom kresle vystrieda Trumpa na ďalšie volebné obdobie.

Trhy v Európe rastom potvrdili optimizmus

Najviac sa Trumpovo víťazstvo logicky obávala Európa. A to nielen kvôli jeho plánom na ďalšie colné bariéry, a tým pádom blokovanie zahraničného obchodu. Pred voľbami boli obavy, že by Trump mohol naplniť svoje predchádzajúce hrozby a rozpútať obchodnú vojnu s Európou. Ohlásenie Bidenovho víťazstva však vlialo na európske kapitálové trhy vlnu pozitívneho sentimentu.

Biden sa ako správny (budúci) prezident snaží spájať

Kým Trumpova excentrická rétorika neprestávala v posledných rokoch udivovať svet rovnako ako jeho častokrát scestné vyjadrenia, Biden zvolil celkom iný spôsob komunikácie. „Práca, ktorá je pred nami, bude ťažká, ale sľubujem vám toto: budem prezidentom všetkých Američanov - či ste za mňa hlasovali alebo nie. Nesklamem vieru, ktorú ste do mňa vložili," vyjadril sa na svojom profile na sociálnej sieti Twitter. Podľa jeho vystupovania sa zdá, že Amerika po turbulentnom období plnom Trumpových výstupov a vyhrážok ohľadom obchodovania so zahraničím bude mať opäť prezidenta, ktorý vystupuje na verejnosti presne tak, ako prislúcha jeho postaveniu. V tomto svetle sa zdajú obvinenia z manipulácie výsledkov neopodstatnené.

Trump sa nechce zmieriť s prehrou

Aj keď Biden získal viac ako 270 potrebných hlasov voliteľov na víťazstvo, jeho výhru ešte musí potvrdiť Zbor voliteľov 14. decembra. Trump však odmieta prijať svoju prehru a vyjadril sa, že jeho zástupcovia od pondelka budú pracovať na napadnutí výsledkov a začatí trestného konania s cieľom zaručiť, že boli dodržané všetky volebné postupy a do kresla naozaj zasadne právoplatný víťaz. Ruský ekonóm Michail Chazin sa pre televíznu stanicu Rusko 24 dokonca vyjadril, že podľa neho bolo počas volieb porušených množstvo pravidiel a v dôsledku toho predpokladá, že nakoniec do prezidentského kresla predsa len zasadne Trump. Tieto vyjadrenia a súčasné Trumpove kroky by mohli mať v najbližších dňoch na vývoj situácie na trhoch pomerne dosť negatívny dopad. Naopak, v prípade, že zistenia povedú k očisteniu Bidenovho mena od súčasných obvinení, mohlo by to posilniť pozitívnu vlnu rastu na kapitálových trhoch.

Stále pretrvávajú obavy ohľadom Senátu

Napriek Bidenovej výhre zostáva vo vzduchu visieť ešte jedna otázka. Kto získa kontrolu v Senáte? Odpoveď na ňu sa pravdepodobne dozvieme až v januári. Ani jedna strana totiž zatiaľ nezískala väčšinu v hornej komore Kongresu. Momentálne panujú obavy z konštelácie, keď by prezident Biden čelil republikánskemu Senátu. Tento stav by mohol viesť k nižšiemu rastu výnosov dlhopisov. V opačnom prípade – ak by v Senáte získali prevahu demokrati, Biden by dokázal ľahšie presadzovať svoje programové zámery. Na trhy by toto nastavenie vnieslo pozitívnu vlnu a pravdepodobne by prišiel vyšší rast výnosov dlhopisov. Zvolenie Bidena však zrejme povedie aj k nižšej výkonnosti amerického dolára.