Biden už teraz pokoril minimálne Trumpove „ego“

Zatiaľ čo Trump sa sústredil na „predčasné“ prehlásenie sa za víťaza amerických prezidentských volieb a vyjadrenia, že pri inom scenári napadne výsledky volieb, Biden si bez veľkých slov dokázal získať väčšinu sŕdc Američanov.

Trhy sú zatiaľ optimistické, ale možné zneistenie je blízko

Na to, aby Biden dosiahol vytúžené víťazstvo, potrebuje aspoň 270 voliteľov. Aktuálne je k tejto méte očividne bližšie ako Trump. Kapitálové trhy na vývoj zatiaľ reagovali pozitívne. Avšak predlžovanie sčítania hlasov a následného ohlásenia výsledkov by mohlo viesť k zmene smeru vývoja. V prípade, že by Trump skutočne napadol výsledky volieb, znamenalo by to, že nový americký prezident nebude známy ešte poriadne dlho. To by na trhy vlialo vlnu neistoty a možný negatívny sentiment zo strany investorov.

Rizikové je aj samotné Trumpovo víťazstvo, pretože by pravdepodobne so sebou prinieslo dopad na vývoj zahraničného obchodu. Panujú totiž obavy z toho, že by mohol naplniť svoje predchádzajúce hrozby ohľadom rozpútania obchodnej vojny s Európu.

Obavy z patovej situácie prezident vs. Senát

Trhy sa však obávajú aj Bidenovho víťazstva spoločne s republikánskym Senátom, čo by bola konštelácia, ktorá by zatlačila na nižší rast výnosov dlhopisov. Naopak, prevaha hlasov v Senáte pre kandidáta demokratov by na trhy vniesla pozitívnu vlnu a pravdepodobne by znamenala vyšší rast výnosov dlhopisov.

A aký by mal byť ten predpokladaný rast? Bez dostatočných aktuálnych dát len ťažko odhadnúť vývoj situácie. Avšak podobne, ako to bolo už veľakrát v minulosti, investori sledujú správanie ostatných, ktoré môže viesť k reťazovej reakcii. Ak ide o impulz správnym smerom, zvyčajne je výsledkom významne posilnená výkonnosť daného aktíva a v konečnom dôsledku aj zisk pre investorov. Zvolenie Bidena by však pravdepodobne viedlo aj k nižšej výkonnosti amerického dolára.

Zatiaľ sa zdá, že tým, kto si nakoniec sadne do prezidentského kresla na ďalšie volebné obdobie, bude práve Biden. Trump sa však určite nevzdá bez boja a až do poslednej chvíle bude využívať všetky dostupné prostriedky na to, aby zvrátil situáciu vo svoj prospech. Bez ohľadu na víťaza je jedno isté: akýkoľvek výsledok súčasných volieb bude mať dopad nielen na kapitálové trhy po celom svete, ale aj na globálnu ekonomiku. Otázkou zostáva, či bude pozitívny alebo negatívny....