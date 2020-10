Prelomové IPO? Prvýkrát v histórii nevstúpi na burzu firma

Bude to úplná premiéra, keď na burzu nevstúpi cez IPO firma, ale osobná značka. Talianska blogerka sa rozhodla vstúpiť na trh so svojím menom a chce zistiť „koľko je hodná“. Očakáva sa, že jej hodnota dosiahne 80 miliónov eur.

Pred niekoľkými týždňami som sa zaoberala témou o tom, že primárnym úpisom akcií sa tento rok napriek pandémii korony darí a veľkým spoločnostiam, ktoré sa rozhodli vstúpiť na burzu priniesli častokrát aj vyššie ako očakávané zisky. Výnimkou nebola ani verejná ponuka akcií spoločnosti Pilulka.cz. Tá skončila počas uplynulého utorka a záujem o ňu prekonal všetky očakávania. Obchodovanie však bude zahájené až 26. októbra.

Podľa zverejnených informácii prostredníctvom pražskej burzy podali investori na najvyššej upisovacej cene 424 Kč asi 2 350 objednávok v celkovom počte 3,89 milióna cenných papierov firmy. Samotná spoločnosť pritom počítala s ponukou do 800 000 akcií. Záujem investorov tak prevýšil ponuku o 536 percent.

A zdá sa, že už čoskoro sa dočkáme úplnej novinky na kapitálových trhoch. Historicky prvýkrát sa rozhodla ísť na trh s vlastnou kožou talianska influencerka, módna blogerka a podnikateľka Chiara Ferragni. V postate nejde o žiadny prekvapivý ťah, keďže módni trendsetteri v podobe influencerov sa v posledných rokoch stali významnými hráčmi pre marketing veľkých módnych firiem. Podľa informácií Influencer MarketingHub značky vkladajú 10 až 20 percent zo svojho rozpočtu na propagáciu značky práve do spoluprác s influencermi.

Ferragni chce prostredníctvom verejnej ponuky speňažiť svoje meno na burze Borsa Italiana v Miláne, ktorá patrí pod London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Limited , pričom jej materskou organizáciou je (ako už napovedá samotný názov) britská burza cenných papierov.

Podľa odhadov by sa mohla trhová hodnota jej mena pohybovať na úrovni okolo 80 miliónov eur. Z globálneho hľadiska by tak išlo o malé IPO, ale veľký krok v novom prístupe realizácie primárnych emisií prostredníctvom vlastnej sebaprezentácie v online prostredí.

Ak by bolo obchodovanie „značky“ Ferragni úspešné, je možné, že po jej vzore by sme mohli očakávať vstup na burzu ďalších zvučných mien influencerov a to nielen z módneho, ale aj z ďalších segmentov ako cestovanie, varenie a podobne, ktoré by mohli potenciálne priniesť úplne novú éru na kapitálových trhoch a vzbudiť záujem nových investorov.

Podrobnosti IPO zatiaľ nie sú známe, rovnako a to, ktorá z firiem Frregni vstúpi na burzu. V súčasnosti totiž vlastní tri spoločnosti: TBD Crew, ktorá vlastní jej blog s názvom „The Blonde Salad“, Sisterhood, ktorá má pod záštitou jej marketingové kampane a módnu spoločnosť Serendipity.

Na druhú stranu si však treba uvedomiť aj fakt, že pandémia korony a s ňou spojené dopady vytvára určité riziko, či budú investori ochotní „nový koncept“ prijať.