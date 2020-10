Ohrozuje Covid-19 v Bielom dome Trumpova kandidatúru? Trhy na správu reagovali poklesom

Zástupcovia Bieleho domu v piatok ráno potvrdili, že 74-ročný americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania boli pozitívne testovaní a aktuálne musia zostať v karanténe. Bude tak musieť nachvíľu zastaviť svoje aktivity.

To sa týka najmä kampane k prezidentským voľbám, ktoré sa majú konať už v novembri. Situácia môže byť o to vážnejšia, že Trump patrí do rizikovej skupiny a všetko bude závisieť od toho, aký priebeh u neho ochorenie naberie.

Podľa New York Times, v prípade, že sa by príznaky prejavili výraznejšie, môže to mať aj dopad na samotnú Trumpovu kandidatúru. Ako oznámil na sociálnej sieti Twitter prezident, testovaný bol vo štvrtok v noci a okamžite začína s karanténou. Nechal sa testovať krátko po tom, ako sa nakazila jedna z jeho najbližších poradkýň Hope Hicksová. Súčasný stav môže dať výhodu Trumpovmu protikandidátovi, demokratovi Joe Bidenovi, ktorý kritizuje Trumpa za to, že jeho opatrenia v boji proti pandémii sú pomalé a neúčinné. Súčasný americký prezident totiž presadzoval znovuotvorenie jednotlivých ekonomík štátov v USA aj keď počet prípadov rástol.

Informácia o Trumpovom zdravotnom stave zasiahla negatívne aj aktuálny vývoj na kapitálových trhoch. Americké akciové futures na ázijskom trhu po oznámení klesli o viac ako 1 percento.

Hodnota indexu S&P 500 v Ázii strácala v priebehu skorého popoludnia 1,21 percenta. Futures na technologicky index Nasdaq kleslol o 1,7 percena a futures na FTSE si odpísal 1,02 percenta.

Strácali aj ceny ropy. Futures na ropu Brent sa počas piatkového doobedia obchodovali o 3 percenta nižšie na hodnote okolo 39,6 USD za barel, zatiaľ čo americké futures na ropu WTI klesli o 3 percentá na 37,5 USD za barel. Ceny ropy pritom strádali už vo štvrtok, pretože rastúce čísla pandémie koronavírusu vo svete môžu mať negatívny dopad na dopyt po komodite.

Austrálsky index S & P/ASX 200 klesol o 0,98 percenta, pretože pokles cien ropy a medi ovplyvnil sektor zdrojov krajiny. Najširší index ázijsko-tichomorských akcií spoločnosti MSCI mimo Japonska klesol o 0,27 percenta. Japonský index Nikkei 225 vymazal zisky a klesol o 0,69 percenta v dôsledku obnovy obchodovania na tokijskej burze, po vôbec najhoršom výpadku tretieho najväčšieho akciového trhu na svete.

Naopak, americký dolár rástol, a to najmä voči britskej libre, austrálskemu a novozélandskému doláru v dôsledku averzie voči vzniknutému riziku. Aktuálne možno očakávať pokles aj po otvorení piatkového obchodovania na americkom trhu.