Boj o vakcínu proti COVID-19 je bojom o extrémne lukratívny trh

Svet stále čaká na účinnú a bezpečnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19 a farmaceutické spoločnosti sa predbiehajú v tom, ktorá vyvinie lepšiu alternatívu. Jednou z nich je aj americká Moderna.

Jej tržby sa v 2. kvartáli tohto roka zvýšili až päťnásobne v dôsledku pozitívneho sentimentu vyplývajúceho z očakávaní ohľadom potenciálnej vakcíny. Odborníci na túto tému sa väčšinou zhodujú, že prvá dostupná vakcína by mala byť k dispozícii zrejme už začiatkom roka 2021.

Pred pár týždňami spoločnosť Moderna informovala, že rokuje s niekoľkými krajinami, ktoré majú záujem o dodávky vakcíny mRNA-1273 proti koronavírusu. Do konca júla mala prebrať zálohy vo výške okolo 400 miliónov USD. Tržby spoločnosti v 2. kvartáli 2020 dosiahli 66,4 milióna USD, pričom očakávania počítali s 27,4 milióna USD. Strata sa znížila zo 134,9 milióna USD na zo 116,7 milióna USD.

V pozitívnom duchu sa nachádzal aj vývoj akcií spoločnosti obchodovaných na burze Nasdaq. V posledných 6 mesiacoch vzrástli vďaka vypuknutiu pandémie a následnej nádeji vo vývoj účinnej očkovacej látky o 163 percent z 27 USD za akciu na 70 USD za akciu.

Zdroj grafu: Google Finance

Pri pohľade na vývoj hodnoty akcií spoločnosti v ročnom horizonte cena dokonca posilnila o celých 292 percent, takže investori, ktorí stihli túto rastovú vlnu, mohli realizovať veľmi zaujímavé zisky.

Firma so sídlom v Massachusetts chce rovnako ako ďalšie americké farmaceutické spoločnosti dôkladne zozbierať všetky potrebné dáta súvisiace s možnými účinkami na organizmus človeka.

Podľa hlavného pandemického poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpu by mohlo dôjsť k schváleniu prvej vakcíny na tamojšom trhu už v novembri, no k širokej verejnosti sa dostane až na jar alebo v lete budúceho roka.

Moderna začala tretiu fázu testovania svojej vakcíny už koncom júla, pričom výskum by mal trvať do konca septembra. Jej výsledky by mali byť známe začiatkom októbra.

Súboj o registráciu prvej vakcíny jednoznačne vyhralo Rusko, pričom vakcína má príznačný názov Sputnik V, ktorý zrejme nebude čisto náhodný, nakoľko prvá umelá družica vypustená do vesmíru sa volala Sputnik I. Štátny Gamalejov inštitút za podpory ruského investičného fondu dokázali očkovaciu látku vyvinúť v rekordne krátkom čase. Navyše preskočili tretiu testovaciu fázu, ktorá je považovaná za kľúčovú. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa Rusko zatiaľ nachádza iba v prvej fáze klinického skúšania, čo vyvoláva značné zdesenie v odborných vedeckých kruhoch. Prezident Vladimír Putin však tvrdí, že prešla všetkými potrebnými testami.

Ťažkú hlavu s možnými vedľajšími účinkami si nerobí ani Čína, ktorá očkuje desaťtisíce svojich obyvateľov experimentálnymi vakcínami ešte pred dokončením štandardného testovania, pričom odborníci sa rovnako ako v prípade ruskej vakcíny obávajú o ich bezpečnosť.

Zdravotnícke úrady v Spojených arabských emirátoch zasa v pondelok uviedli, že vydali mimoriadne schválenie pre použitie vakcíny Covid-19, ktorá je v súčasnosti v tretej fáze testovania.

Naopak, vakcína vyvinutá na Oxfordskej univerzite a vyrábaná Indickým sérovým ústavom (SII) vstúpi do tretej fázy klinických štúdií až budúci týždeň vo všeobecnej nemocnici Sassoon v Pune.

K jednoznačne najzaujímavejším patrí najnovšia malá štúdia britských vedcov, ktorí skúmajú, či by experimentálne vakcíny nefungovali efektívnejšie, ak by ich ľudia namiesto klasického očkovania inhalovali.

Všetci sa snažia uviesť na trh svoju verziu vakcíny čo najskôr a v honbe za ziskami niektoré často zabúdajú, na bezpečnosť populácie, ktorá môže na urýchlené spustenie očkovania bez dostatočných štúdií neskôr doplatiť neočakávanými vedľajšími účinkami.