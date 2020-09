Aerolinky sú aj napriek masívnej štátnej pomoci stále "dole"

Letecká doprava je v dôsledku pandémie aj vzhľadom k svojmu objemu najviac postihnutým odvetvím vôbec. V týždňoch, kedy sa takmer kompletne zavrelo svetovej neba, zaznamenali aerolínie pokles príjmov o 80 až 90 percent.

Zlá ekonomická situácia sa okamžite premietla do ceny akcií leteckých spoločností. Pokles hodnoty desiatich najväčších svetových prepravcov činil päťdesiat až osemdesiat percent v prvých týždňoch po zavedení reštriktívnych opatrení.

Štátne finančné injekcie koncom augusta dosahovali v súhrne podľa odhadov TopForex okolo deväťdesiat miliárd dolárov, pričom tie najväčšie aerolinky čerpali rádovo jednotky miliárd. Zrejme najväčší objem peňazí získali leteckí dopravcovia v Spojených štátoch (Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines), ďalej potom v Nemecku (Lufthansa), Francúzsku (Air France-KLM) alebo Veľkej Británii (British Airways).

Ani masívna finančná podpora problémy leteckých prepravcov nevyriešila. O aktuálnej kondícii vypovedajú ako finančné výsledky za druhý tohtoročný kvartál, tak vývoj ceny akcií. Lufthansa, tretí najväčší letecký dopravca sveta, vykázala prevádzkovú stratu 1,7 miliardy eur, čo je najhorší výsledok v jej povojnovej histórii. Strata Delta Airlines, ktorá je podľa trhovej kapitalizácie aj tržieb najväčšou aerolinkou sveta, sa vyšplhala až na 3,8 miliardy dolárov, ak berieme do úvahy očistenie podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Pokiaľ ide o vývoj akcií leteckých prepravcov, ich ceny sa prakticky nachádzajú na úrovniach porovnateľných s treťou dekádou tohtoročného marca, kedy sa prejavili následky karanténnych opatrení. Výnimkou je snáď len čínska letecká spoločnosť China Eastern, ktorej akcie sú asi o štvrtinu silnejší ako na konci marca. Je to dané tým, že Čína má určitý náskok oproti zvyšku sveta čo do uvoľňovanie reštrikcií, a tiež tým, že Čína je z hľadiska leteckých služieb obrovský, a teda do istej miery sebestačný trh.

Blízka budúcnosť leteckej dopravy je veľmi neistá. Ešte pred letnými prázdninami sa objavovali predpovede, podľa ktorých by sa mohlo do konca tohto roka lietať na 50 až 60 percent oproti predkrízovému stavu. Niektoré letecké spoločnosti, ako napríklad American Airlines, však varujú, že ak nedostanú ďalšiu finančnú pomoc od štátu, začnú obmedzovať svoju prevádzku a zatvárať spojenie medzi menšími mestami.

Z hľadiska slovenského trhu je potom kľúčovou otázkou budúcnosť domácej spoločnosti SmartWings, ktorá zatiaľ podporu na rozdiel od väčšiny svetových spoločností nedostala.