Rolls Royce má problém. Musel aktivovať plán na získanie dodatočných financií

Samotné letecké spoločnosti neboli počas korony jediné, ktoré zasiahli reštrikcie spojené s pandémiou. Tvrdý dopad obmedzení pocítili aj dodávatelia komponentov ako napríklad firma Rolls Royce Holdings, ktorá vyrába letecké motory

Prudký prepad letovej prevádzky totiž spôsobil aj prudké zníženie záujmu o nové lietadlá a firma musí hľadať spôsoby ako výpadky príjmov aspoň čiastočne vykryť.

Britský výrobca za prvý polrok vykázal stratu na úrovni 1,67 miliardy GBP. Pre porovnanie – za rovnaké obdobie pred rokom vykázal zisk na úrovni 203 miliónov GBP.

Pravdepodobne z tohto dôvodu sa firma rozhodla predať svoju španielsku divíziu ITP Aero a ďalšie aktíva. Informáciu o predaji zverejnila počas uplynulého štvrtka s tým, že týmto spôsobom plánuje získať kapitál vo výške 2 miliardy GBP.

Podľa šéfa spoločnosti Warrena Easta sa podnikli potrebné kroky na zabezpečenie budúcnosti firmy, ale zároveň si uvedomuje aj pretrvávajúcu neistotu s ohľadom na možné opätovné vlny koronavírusu a s nimi súvisiacu potrebu ďalších zmien. Rada spoločnosti zároveň oznámila, že dočasne neodporúča vyplácanie dividend akcionárom.

Akcie spoločnosti na londýnskej burze si v reakcii na zverejnenie hospodárskych výsledkov odpísali 7,3 percenta. Od začiatku roka klesli z hodnoty 681 GBX za akciu na 237 GBX za akciu čo predstavuje prepad na úrovni 65 percent. Trhová hodnota spoločnosti na burze vo štvrtok dosahovala 6,5 miliardy USD (4,5 miliardy GBP), pričom ešte v januári tohto roka dosahovala podľa údajov z ycharts.com hodnotu 17 miliárd USD (12,8 GBP).

Rolls-Royce v súvislosti s dopadmi pandémie už v máji oznámil, že zruší minimálne 9-tisíc pracovných miest, pričom podľa poslednej správy firmu opustilo už 4-tisíc zamestnancov z divízie pre civilné letectvo. Očakáva sa, že do konca roka by malo firmu opustiť ďalších 5000 zamestnancov, pričom asi pri polovici z nich by malo ísť o dobrovoľné odchody alebo predčasné dôchodky.