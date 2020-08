Kým americký dolár oslabuje, drahé kovy rastú...

Americký dolár dnes potápa kombinácia dopadov koronakrízy na americkú ekonomiku a optimistickejších vyhliadok v Európe. Objavujú sa už hlasy, že by dolár mohol prísť o pozíciu rezervnej meny. Zo slabého dolára profitujú drahé kovy

Zdá sa, že v dôsledku koronakrízy stráca americký dolár pomaly ale isto svoju silu. Jeho „naštrbená hodnota“ však nahráva v prospech investícií do komodít v podobe drahých kovov. Tak ako v bežnom živote aj v tomto prípade platí staré známe „kde jeden vyhráva - druhý prehráva“.

Dôvodom oslabovania hodnoty americkej meny sú stimuly tamojšej ekonomiky americkou centrálnou bankou Fed v podobe tlačenia peňazí kvôli rýchlemu rastu zadĺženia krajiny a v snahe popohnať infláciu.

Počas uplynulého týždňa výraznejšie posilnila aj cena eura voči doláru po tom, čo nemecké makrodáta vykázali zlepšenie investorského prostredia. Vo všeobecnosti panuje na trhu názor, že európske krajiny sa s následkami reštrikcií spojených s vypuknutím koronavírusovej pandémie vysporiadali lepšie ako americký trh, čo pomáha hodnote eura smerom nahor a prehlbuje oslabenie amerického dolára.

Od marcových prepadov posilnil menový pár EUR/USD o 11 percent. Celkovo sa americký dolár obchoduje voči euru na najnižších úrovniach od začiatku roka. Na súčasnej cene sa naposledy pohyboval v apríli 2018. Dolár oslabil aj voči libre alebo japonskému jenu.

Ak bude táto situácia trvať dlhšie, je možné, že by sa už tak naštrbená dôvera investorov v túto medzinárodne uznávanú menu mohla ešte prehĺbiť. To by mohlo viesť k hľadaniu nového, dostatočne silného lídra, ktorý by toto platidlo dokázal na globálnych trhoch nahradiť. Zatiaľ je však táto myšlienka stále predčasná.

Isté však je, že aktuálna situácia vytvára dokonalé prostredie v prospech investovania do drahých kovov. Keďže americký dolár sa kvôli oslabeniu stáva pre investorov pomerne „nezaujimavým“, svoju pozornosť sústreďujú aj s ohľadom na narastajúcu neistotu na kapitálových trhoch práve smerom k drahým kovom. Aj vďaka tomu dokázalo zlato v posledných týždňoch prekonať hranicu 2000 USD za uncu a striebro atakovalo hodnotu tesne pod 30 USD za uncu. Pozornosť investorov sa sústreďuje tiež na akcie spoločností, ktorých činnosť je naviazaná na tento druh komodít.