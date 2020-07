Zlato ukazuje svoju silu. Prekoná do konca roka hranicu 2 000 USD za uncu?

Kým ešte na začiatku tohto roka sa názory analytikov na vývoj ceny zlata rozchádzali, pandémia koronavírusu prehĺbila neistotu investorov a nasmerovala ich do bezpečia v podobe drahých kovov.

Predpovede analytikov o vývoji hodnoty zlata v roku 2020 boli v jeho úvode skutočne rôznorodé. Kým jedni hovorili o raste, iní predpokladali pokles jeho hodnoty. Bankový dom JPMorgan dokonca vtedy tipoval, že cena unce sa do konca roka dostane na 1 450 USD. Dnes je sa hodnota pohybuje o stovky USD vyššie.

Investori sústreďujú svoju pozornosť na zlato, jeho cena prekonala ďalší míľnik

Nástup a rozšírenie pandémie COVID-19 nakoniec potvrdilo pozitívny scenár rastu tohto drahého kovu. Marcové prepady na trhoch prehĺbili neistotu a obavy investorov o ďalší ekonomický vývoj a tí sa postupne začali uchyľovať k bezpečným prístavom v podobe drahých kovov. Okrem zlata rástla aj hodnota striebra alebo platiny.

Od začiatku roka prekonala cena zlata už niekoľko historických míľnikov a počas uplynulej stredy po dlhých 9 rokoch zdolala hranicu 1 800 USD za uncu. Od januára tak vzrástla jeho hodnota o 20 %.

Svoje predpovede vo vývoji ceny zlata počas tohto roka už dávnejšie prehodnotili aj najväčšie bankové inštitúcie ako napríklad Bank of America, ktorej odhady hovoria pomerne odvážne o prekonaní hranice 3 000 USD za uncu do konca roka. Ja osobne očakávam reálnejší predpoklad, a to, že sa dostane cez hranicu 2 000 USD za uncu.

Gold Futures (Zdroj: investing.com)

Ďalší vývoj ceny zlata ovplyvní množstvo faktorov

Vývoj ceny drahého kovu však nie je jednoznačný. Bude totiž závisieť nielen od príchodu ďalšej vlny pandémie, jej zvládnutia, rozsahu ďalších opatrení súvisiacich s pandémiou, ich dopadu na ekonomiku, vývoja nezamestnanosti, ale aj od stimulov centrálnych bánk, ktorými sa budú snažiť znížiť tieto dopady. V hre je tak celý rad ďalších faktorov, ktoré výrazným spôsobom dokážu zamávať s vývojom kapitálových trhov a následným rozhodnutím investorov nasmerovať svoj kapitál do „bezpečnejšieho prístavu“ v podobe zlata. Z pohľadu historického vývoja ceny tejto komodity je totiž jasné, že v čase kríz, kedy ceny akcií klesajú, cena zlata naopak rastie.

Cenu dnes tlačí hore najmä strach z druhej vlny pandémie

Čísla v USA rastú a každý deň dosahujú nové maximá, nárast v miernej podobe možno sledovať aj v ďalších krajinách. Keď k tomu pridáme tlačenie peňazí v snahe udržať globálnu ekonomiku nad vodou, nízke úrokové sadzby v Amerike a neopodstatnený rast aktív na burze, je zrejme len otázkou času, kedy táto „časovaná bomba“ opäť praskne a cena zlata zaznamená ďalší zo série svojich míľnikov.

Na rozdiel od peňazí sa totiž zlato nedá tlačiť a v období vysokej inflácie predstavuje spoľahlivého uchovávateľa hodnôt. Aj preto je to vhodný spôsob diverzifikácie portfólia. Navyše sa vyznačuje vysokou likviditou, takže je možné ho aj vo fyzickej podobe pomerne ľahko speňažiť takmer kdekoľvek na svete.