Druhá vlna koronavírusu je pravdepodobne tu. Ak veľmi skomplikuje oživenie ekonomiky?

Tlačenie peňazí centrálnymi bankami a uvoľňovanie reštrikcií prinieslo do ekonomík veľa optimizmu. A to sa prejavilo aj na finančných trhoch. Teraz však klope na dvere druhá vlna, ktorá by mohla nalomenej ekonomike zasadiť k.o.

Ak sme svedkami druhej vlny, máme sa pripraviť opäť na reštrikcie?

Dôsledky reštrikcií v snahe zabrániť vysokému počtu obetí pandémie si na ekonomikách vypýtali nemalú daň. Mnoho firiem sa dostalo do insolvencie a skrachovalo, bankrot mnohých ďalších je asi len otázkou času. Nezamestnaných pribúda ako húb po daždi aj vo vyspelom svete (stačí sa pozrieť na USA). Centrálne banky zareagovali rekordnými stimulmi na podporu ekonomík. Avšak nádych „po korone“ dostáva vážne trhliny. Druhá vlna pandémie je reálne tu, počet nakazených po uvoľnení opatrení stúpa a napríklad Peking hlási nové ohnisko nákazy. Od 13. júna, kedy hlavné mesto zaregistrovalo 57 nových prípadov nákazy, sa čísla pohybujú v desiatkach nakazených každý deň. Mesto posilnilo dezinfekciu a zatvorilo športoviská a ďalšie priestory v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu. Vo štvrti Feng-tchaj s miestnym trhoviskom, kde lokalizovali ohnisko, dokonca zaviedli "vojenský režim", pričom ďalších 11 štvrtí úplne uzavreli a postavili tam cestné zátarasy.

Aby nechodili trak ďaleko, výrazný nárast počtu infikovaných hlási aj Nemecko, kde každý deň pribúdajú stovky chorých. Napríklad 27. júna to bolo 687 prípadov. Najvyšší počet nakazených za jediný deň počas uplynulého piatka hlásili USA (konkrétne 44 726).

Finančné trhy sú v neistote

Virológovia pôvodne odhadovali, že druhá vlna pandémie by mohla prísť na jeseň. Avšak nie všetci - juhokórejskí výskumníci napríklad hovorili o začiatku druhej vlny už v prvej polovici mája s epicentrom v Soule. Časť odborníkov však hovorí, že toto ešte nie je reálne druhá vlna COVID-19. Svetová zdravotnícka organizácia však varuje, že pandémia sa nachádza v novej a nebezpečnej fáze.

Obdobie ekonomickej neistoty tak pokračuje. Americké akciové trhy sa preto v piatok ocitli v negatívnych číslach. Index Dow Jones si odpísal 2,84 percenta, širší index S&P 500 sa prepadol o 2,42 percenta a index technologického trhu Nasdaq Composite oslabil o 2,59 percenta. Rastúci počet prípadov tlačil dole aj úvodné obchodovanie nového týždňa na ázijských trhoch. Najviac oslabil japonský Nikkei 225, ktorý si odpísal 2,3 percenta.

Dokedy bude stačiť tlačenie nových peňazí?

Ak by ako reakcia na druhú vlnu prišli nové masové obmedzenia, zhoršeniu výhľadu vývoja svetového hospodárstva by sa nedalo vyhnúť. O tom, že ekonomika sa nachádza v neistote, hovoril aj šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell počas videokonferencie s predstaviteľmi mesta Youngstown v Ohiu.

Na prvú vlnu pandémie zatiaľ stačilo tlačenie nových peňazí. A to bez toho, že by sa centrálne banky báli neúmerného zvýšenia inflácie. Skrátka, púšťanie nových bankoviek do obehu sa stalo bežným štandardom riešenia problémov. Je však ťažko uveriteľné, že by tento model mohol fungovať donekonečna. Vo svetle druhej vlny zostáva naliehavou otázkou, kedy v tomto modeli nastane zlom a finančné trhy nastavia reálne zrkadlo ekonomike.