Na trh prichádza s úspešným IPO možný konkurent Tesly

Nikola Corporation dokázala za jediný týždeň od vstupu na burzu zvýšiť svoju hodnotu o vyše 90 percent. Dôveru trhov teda rozhodne má, otázne zostáva, či a ako rýchlo ju dokáže pretaviť do reálnych áut na vodíkový pohon.

Vyzerá to tak, že napriek všeobecnej neistote ako dôsledku oslabenia globálnej ekonomiky funguje úvodný vstup firiem na burzu napodiv dobre. Po Warner Music má za sebou úspešnú primárnu emisiu akcií na burze Nasdaq aj Nikola Corporation, potenciálny konkurent slávnejšej Tesly. Zatiaľ to vyzerá tak, že firmy, ktoré sa aj v ťažkých časoch odhodlali neodložiť vstup na burzu, sú odmeňované výrazným úspechom...

Poznáte Nikola Corporation?

Nikola Corporation sa angažuje v rovnakom segmente ako jej slávnejšia „sestra“ Tesla. Nikola však v segmente alternatívneho pohonu áut vsádza primárne na iný segment – konkrétne palivové články, čiže áut na vodíkový pohon. Pre svoj ďalší rozvoj sfúzovala Nikola so spoločnosťou VectoIQ, ktorá sa na burze Nasdaq už obchodovala a pod spoločným označením NIKLA vstúpili na burzu primárnou ponukou akcií. Obchodovanie odštartovalo 4. júna 2020, ktoré uzavreli na hodnote 33,75 USD za akciu. Avšak už o týždeň neskôr, stredu 10. júna 2020, pri akciách svietila hodnota 65 USD za akciu. Za jediný obchodný týždeň tak vzrástla hodnota spoločnosti na burze o 93 percent. Trhová kapitalizácia firmy dosiahla 1,9 miliardy USD.

Prečo trhy tak veria firme, ktorá ešte nič nevyrába?

Úspešný vstup na burzu možnosť sčasti vysvetliť paralelou s Teslou. Aj táto spoločnosť sa dlhé roky chystala na vstup do výroby a za ten čas tvorila len dlhy. A červené čísla ju neopúšťali aj dlhé roky po tom, ako výrobu spustila. Napriek tomu jej trhová kapitalizácia stále rástla, investori jej prejavovali dôveru. A stále tak robia. Spoločnosť Nikola sa v tomto podobá na Teslu v začiatkoch - zatiaľ nevyrobila žiadny automobil, avšak je ambiciózna (v minulosti viedla niektoré spory so svojou známejšou „sestrou“ ohľadom kopírovania dizajnu). Nikola sústreďuje svoje vývojárske úsilie do výroby vozidiel na vodíkový pohon. Už budúci rok plánuje v spoločnom partnerstve s firmou Iveco odštartovať výrobu ťahačov s návesom Nikola One, Two a Three na tento druh pohonu. Trh pozná aj jej projekt Badger ako konkurenciu Cybertrucku od Tesly. Nikola však chce v americkej továrni spustiť výrobu nielen áut na vodík s palivovými článkami, ale aj na elektrický pohon. A to už je priamy konkurenčný zámer voči Tesle.

Nikola Corporation chce, podobne ako Tesla, riešiť aj výstavbu infraštruktúry, čiže čerpacích staníc pre svoje autá. Oznámila napríklad plán kúpiť zariadenia v hodnote 30 miliónov USD od firmy Nel, ktoré jej umožnia vyrobiť 40-tisíc kilogramov vodíka denne z vody a obnoviteľnej elektriny.

Predobjednávky za neuveriteľných 10 miliárd dolárov

Táto nová hviezdička na inovátorskom nebi odhaduje, že by jej tržby mohli vyskočiť zo 150 miliónov v roku 2021 na 3,2 miliardy USD do roku 2024. A to vďaka nábehu a postupnému zvyšovaniu výroby. V roku 2024 firma očakáva predaj alebo prenájom 7 000 kusov batériových zdrojov a 5 000 vozidiel na vodíkový pohon. Pritom už teraz má zaistené predobjednávky v hodnote neuveriteľných 10 miliárd USD, a to okrem iného od výrobcu piva Anheuser-Busch. Tieto ambície nie sú nepodobné známejšej Tesle. Bude zaujímavé sledovať, do akej miery a tiež ako rýchlo sa ich firme podarí naplniť a do akej miery budú trpezliví investori, ak sa vývoj v porovnaní plánmi bude hýbať pomalšie.