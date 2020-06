Drahé kovy aktuálne cenovo excelujú. Do ktorých sa reálne oplatí investovať?

V kríze 2008 sa opäť ukázalo, že investori siahajú po zlate ako uchovávateľovi hodnoty, aby preklenuli turbulentné obdobie. Sedí to aj v čase korony: zlato pokračuje v raste, ktorý za posledný rok predstavoval vyše tretinu.

Platí to však aj pre ďalšie drahé kovy?

Čísla hovoria jasne: z hľadiska výkonnosti sa skúsenejším investorom určite oplatí zvážiť diverzifikáciu svojho portfólia aj na ďalšie drahé kovy. Trh vzácnych komodít odráža obavu investorov, že obrovské prostriedky pumpované do ekonomík kvôli ekonomickej kríze môžu v budúcnosti viesť k znehodnoteniu národných mien.

Vývoj hodnoty za posledný rok *

Zlato + 36 % Striebro + 18 % Paládium + 52 % Platina + 3,6 % Ródium + 190 %

* Porovnanie hodnôt zo 17. 5. 2020.

Zlato na výraznej rastovej vlne

Aj keď hodnotu zlata začiatkom roka tlačil nadol nízky dopyt na čínskom trhu, kde pandémia prepukla, podarilo sa mu prelomiť hranicu 1 700 USD za uncu a aktuálne má namierené smerom nahor. Už čoskoro by mohlo dosiahnuť ďalšie méty, a to 1 800 USD za uncu. Výkonnosť tohto inštrumentu dosiahla za posledný rok 36 % zhodnotenie a predpokladá sa ešte väčší rast.

Najodvážnejšie odhady hovoria o dosiahnutí méty 3 000 USD za uncu do konca roka 2020. S ohľadom na súčasné dianie na kapitálových trhoch, spomalenie rastu globálnej ekonomiky a obnovenie napätia medzi USA a Čínou je možné, že jeho cena by mohla rásť rýchlejšie, než sa očakávalo začiatkom januára. Momentálne sa však oplatí skôr nákup ETF. Nákup fyzického zlata u sprostredkovateľov výrazne vzrástol aj v dôsledku výpadkov dodávok spôsobených pandémiou a ceny hmotných tehál sa predražujú podobne ako nákup rúšok po vypuknutí koronavírusu. Keď sa cena jednej unce na burze počas 17. mája 2020 pohybovala na úrovni 1 735 USD, nákup jednej unce fyzického zlata dosahoval (v závislosti na konkrétnom výrobcovi a sprostredkovateľmi) okolo 1735 eur, čože v prepočte predstavuje 1895 USD za uncu. Podobný nárast cien môžeme sledovať aj pri nákupe fyzických zlatých mincí a striebra.

Striebro je podhodnotené aj napriek klesajúcim zásobám

Druhou najčastejšou voľbou investorov pre nákup drahých kovov býva striebro, ktoré považované za lacnejšie investíciu než zlato. Za posledný rok hodnota vzrástla o 18 % na úroveň 17 USD za uncu, a to aj napriek výraznému marcovému prepadu, kedy sa ceny pohybovali okolo 11 USD za uncu. Ešte pred rokom bola hodnota striebra oproti zlatu podľa ukazovateľa Gold to Silver ratio výrazne podhodnotená, keď jedna unca zlata mala hodnotu 86 uncí striebra. Teraz sa prepad jeho hodnoty v porovnaním so zlatom ešte prehĺbil na 100 uncí. Pre porovnanie - priemer sa v minulosti pohyboval okolo 50 uncí striebra v porovnaní s jednou uncou zlata. Okrem toho sa striebro vyznačuje medzi kovmi najlepšou vodivosťou a využíva sa v najširšom spektre rôznych odvetví od zdravotníctva cez priemysel až po nábytkárstvo (napríklad zrkadlá). Navyše jeho zásoby klesajú. Z tohto hľadiska je pravdepodobné, že výraznejšie zisky investorov, ktorí sa rozhodli svoju dôveru vložiť do tohto kovu ešte len prídu.

Paládium závisí od výroby automobilov na benzín

Cena paládia sa z hľadiska ročnej výkonnosti zvýšila o 52 percent. Ešte pred rokom sa obchodovalo na úrovni 1 300 USD za uncu, počas 17. mája 2020 sa nachádzalo na hodnote okolo 2 000 USD za uncu. Počas pondelňajšieho obchodného dňa to bolo dokonca okolo 2 025 USD za uncu. Ani jeho cena sa však nevyhla dopadom pandémie. Koncom februára sa totiž obchodovalo tesne pod hranicou 2 860 USD za uncu. Rast ceny pred vypuknutím koronakrízy podporoval rýchlo rastúci dopyt, ktorý prevyšoval ponuku. Paládium sa používa na kontrolu miery znečistenia v katalyzátore benzínových motorov áut v dôsledku postupného vytláčania dieselových typov motorov. A tento faktor by mohol podporiť rast ceny kovu aj pri postupnom opätovnom štartovaní globálnej ekonomiky po uvoľnení reštrikcií.

Platina zaostáva za očakávaniami

Hoci posledný rok zhodnocovaniu drahých kovov prial, platina patrí k tým menej úspešným. Za rok si pripísala rast len ​​približne 3,6 percenta, keď od konca mája 2019 stúpla jej hodnota z 800 USD za uncu na aktuálnych približne 830 USD za uncu. Aj keď sa v januári 2020 jej cena pohybovala nad 1000 USD, následky pandémie zrazili jej hodnotu výrazne nadol. Podľa ukazovateľa Gold to Platinum Ratio je ale cena platiny oproti zlatu na jednej z najpodhodnotenejších úrovní histórie. V praxi to znamená, že v roku 2008 mala jedna unca zlata hodnotu približne 0,9 unce platiny, aktuálna je hodnota jednej unce žltého kovu porovnateľná s 2,3 uncami platiny. Z tohto hľadiska je možné, že jej čas na výraznejší rast ešte len príde.

Ródium je skokanom roka, investícia je výrazne riziková

Zaujímavou možnosťou na diverzifikáciu portfólia pre náročnejších investorov môže byť aj ródium. Jeden z najvzácnejších kovov, ktorý sa podobne ako paládium využíva v segmente automobilov, ale aj ďalších priemyselných odvetví, počas poslednej krízy prekonal hranicu 10-tisíc USD a v prvom kvartáli tohto roka dokonca dosiahol 13 800 USD za uncu. Pandémia, ktorá pozastavila nielen ekonomickú činnosť, ale aj dopyt, stlačila v uplynulých dvoch mesiacoch cenu kovu opäť nadol. Začiatkom tohto týždňa sa podľa portálu MetalsDaily pohybovala okolo hranice 7 724 eur za uncu (cca 8 700 USD za uncu), ale s postupným uvoľňovaním reštrikcií je pravdepodobné, že jeho cena opäť porastie. Pri pohľade na výkonnosť kovu za posledný rok môžeme vidieť, že koncom mája 2019 sa jeho hodnota pohybovala pod úrovňou 3 000 USD, čo znamená zhodnotenie viac ako 190%. Tí odvážlivci, ktorí sa rozhodli svoje prostriedky investovať do tohto aktíva teda rozhodne nepatria k stratovým. Aj napriek vysokému nárast hodnoty je dobré mať na pamäti, že cena ródia je výrazne volatilná a investícia do neho veľmi riziková.

Je, samozrejme, na zvážení každého investora, do ktorého inštrumentu vloží svoju dôveru. V prípade nákupu drahých kovov sa však zdá, že ani v jednom z vyššie uvedených prípadov za uplynulý rok investori neurobili krok vedľa. A je pravdepodobné, že rovnaké konštatovanie bude platiť aj o vývoji v ďalších mesiacoch.