Corona doplatila na zhodu mena. Akcie výrobcu aj dovozcu sa kvôli koronavírusu masívne pre

Následky koronavírusu nepociťujú len finančné trhy, ale aj pivo, ktoré má s koronavírusom nechtiac silné prepojenie – spoločný názov. Výrobca aj dovozca piva Corona trpia v dôsledku nižšieho dopytu výrazným prepadom ceny akcií.

Výrobca piva nemá s vírusom nič spoločné, preto je zrejmé, že známu značku „potápa“ výlučne zhoda názvu s koronavírusom. Slovo „corona“ a jeho rôzne variácie aktuálne patria k najvyhľadávanejším a negatívna konotácia slova má silný dopad aj na predaje tohto piva. Podľa prieskumu spoločnosti 5W Public Relations odmieta toto pivo piť až 38 percent Američanov. A dôvod? Boja sa koronavírusu a názov piva im ho silno indikuje.

Aj keď ide o emóciu, tie dnes ovládajú svet a dopláca na to aj vývozca piva z Mexika do USA, spoločnosť Constellation Brands, ktorej akcie klesli na burze v New Yorku od 20. februára 2020 z 208 USD za akciu na 179 USD za akciu pred spustením dnešného obchodného dňa. To je prepad o 14 percent. Pritom koncom februára, keď sa negatívna nálada ešte vystupňovala kvôli rýchlemu šíreniu koronavírusu v Európe, sa akcie Constellation Brands obchodovali ešte nižšie - na úrovni 165 USD za akciu.

Výrobca Corony, spoločnosť Anheuser-Busch InBev, je na tom ešte horšie. Kým ešte 20. februára sa akcie spoločnosti obchodovali na hodnote 74 USD, pred spustením pondelkového obchodovania to bolo tesne pod hranicou 54 USD za akciu, čo je pokles na úrovni 27 percent. Aj keď treba povedať, že k prepadu akcií prispelo okrem strachu z koronavírusu aj minulotýždňové zverejnenie výsledkov za 4. kvartál 2019. Najväčšiemu svetovému pivovaru klesol zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi medziročne o 5,5 percenta na 5,34 miliardy USD. Pivovar zároveň počíta s ďalším poklesom aj v prvom kvartáli 2020 kvôli koronavírusu.

Aj keď sa finančné trhy v priebehu uplynulého týždňa začali spamätávať z prepadov v dôsledku koronavírusu, v úvode tohto týždňa opäť zaznamenali obrovské výpredaje. To neveští nič dobré ani pre dôveru amerických spotrebiteľov v pivo Corona a pre vývoj akcií výrobcu a vývozcu tejto značky.