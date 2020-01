Januárový efekt. Áno alebo nie?

Každý investor, ktorý sa venuje kapitálovým trhom už nejaký čas pozná význam spojenia januárový efekt.

Princíp jeho fungovania je založený na tom, že ak trhy počas prvých piatich obchodných dní roka rastú, znamená to, že by mali zaznamenať silný výkon počas celého roka. Je to však naozaj tak?

Podľa vývoja, ktorého sme boli svedkami v prvých dňoch roka 2020, by mal v duchu januárového efektu v tomto roku prevládať na kapitálových trhoch býčí trend. Ale nie je to také jednoduché ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Názory odborníkov na určenie príčin tohto javu sa odlišujú. Jednou z pozitívnych analýz sú dáta spoločnosti Stock Trader Almanac, ktoré sledujú tento jav na trhu od roku 1950 a vyplýva z nich, že ak bude mať prvých päť dní nového roka dobrú históriu, znamená to dobrú predpoveď pre akciové trhy.

Vo všeobecnosti by sa januárový efekt mal s najväčšou intenzitou prejavovať vo vzťahu k spoločnostiam s malou trhovou kapitalizáciou a k podhodnoteným podnikom. Čo však možno s istotou pri aktuálnej situácií povedať je, že akciové trhy sú nadhodnotené viac ako kedykoľvek predtým.

Za druhý faktor, ktorý prispieva k rastu akcií v prvých januárových dňoch sa považujú výpredaje, ku ktorým zvyčajne dochádza v decembri. Investori vtedy využívajú straty pri predaji akcií, ktorých ceny klesli na to, aby znížili výšku svojho zisku, ktorý sa zdaňuje. V novom roku zisk opäť investujú do nákupu na kapitálových trhoch.

Podľa dát môžeme pozorovať, že hlavné americké akciové indexy počas prvých 23 dní v januári 2020 rástli. Dow Jones Industrial si pripísal 2,3 percenta, S&P 500 vzrástol o 2,5 percenta a Nasdaq Composite posilnil o 4,6 percenta.

Ak sa však pozrieme na kapitálové trhy z globálneho hľadiska, môžeme pozorovať, že niektoré ázijské trhy na rozdiel od tých amerických oslabovali. Čínsky Shanghai Composite si za prvých 20 dní odpísal 2,4 percenta, japonský Nikkei si naopak pripísal 0,56 percenta, a austrálsky S&P/ASX 200 posilnil o 5,9 percenta. V posledných dňoch ázijské akcie tlačili dole nielen obavy z konfliktu medzi Teheránom a USA, ale k tomu sa pridal aj strach z koronavírusu, ktorý má podľa posledných správ na svedomí niekoľko mŕtvych a stovky nakazených. Ten zasiahol v posledných dňoch aj vývoj amerických a európskych akciových trhov.

Z hlavných európskych akciových indexov od začiatku januára vrástol DAX, ktorý si pripísal 1,8 percenta, ale naopak klesal francúzsky CAC 400, ktorý stratil 0,1 percenta a britský FTSE 100 oslabil o 0,47 percent.

Aktuálne tak môžeme sledovať, že trhy ovplyvňujú skôr fundamentálne činitele, ktoré nemožno brať na ľahkú váhu.

Na základe obmedzených údajov o januárovom efekte však nemožno urobiť relevantný záver a spoliehať sa na to, či skutočne funguje, aj keď niektoré dáta z minulosti hovoria v jeho prospech. Na trhy počas roka pôsobí celý rad ďalších faktorov od geopolitickej situácie až po makroekonomické dáta, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť ich vývoj.